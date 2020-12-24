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«Гомсельмаш» и китайская корпорация «Цзуншэнь» обсудили перспективы сотрудничества

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Гомсельмаш» и китайская корпорация «Цзуншэнь» обсудили перспективы сотрудничества

В формате видеоконференции состоялись переговоры между ОАО «Гомсельмаш» и китайской корпорацией «Цзуншэнь», передает БЕЛТА.

Переговоры были организованы при поддержке и содействии посольства Беларуси в Пекине, с учетом договоренностей временного поверенного в делах Беларуси в Китае Татьяны Харлап с вице-президентом корпорации «Цзуншэнь» Ли Яо. Также в видеоконференции приняли участие представители Министерства промышленности и генерального консульства Беларуси в Чунцине.

Стороны обсудили вопросы функционирования и перспективы развития совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» и корпорации «Цзуншэнь» - ООО «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель
 
 
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В формате видеоконференции состоялись переговоры между ОАО «Гомсельмаш» и китайской корпорацией «Цзуншэнь», передает БЕЛТА. Переговоры были организованы при...
 
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