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«Гомсельмаш» и китайская корпорация «Цзуншэнь» обсудили перспективы сотрудничества
Источник материала: ОНТ
В формате видеоконференции состоялись переговоры между ОАО «Гомсельмаш» и китайской корпорацией «Цзуншэнь»,
Переговоры были организованы при поддержке и содействии посольства Беларуси в Пекине, с учетом договоренностей временного поверенного в делах Беларуси в Китае Татьяны Харлап с вице-президентом корпорации «Цзуншэнь» Ли Яо. Также в видеоконференции приняли участие представители Министерства промышленности и генерального консульства Беларуси в Чунцине.
Стороны обсудили вопросы функционирования и перспективы развития совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» и корпорации «Цзуншэнь» - ООО «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель».
Фото: БЕЛТА
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В формате видеоконференции состоялись переговоры между ОАО «Гомсельмаш» и китайской корпорацией «Цзуншэнь», передает БЕЛТА. Переговоры были организованы при...
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