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В Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карт

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карт

Внимание! Мошенники! Следственный комитет предупреждает: участились случаи хищения денег с банковских карт. Особенно в период новогодних распродаж.

Злоумышленники звонят через мессенджеры, чаще всего Viber, представляются сотрудниками банков и под разными предлогами узнают нужные реквизиты. Владельца просят сообщить номер карты, имя владельца, срок действия, код безопасности, размещенный на обратной стороне карты. Получив информацию, мошенники сразу же переводят снимают все деньги на свои счета. Только в Минской области за два дня людей (в основном, пожилых) обманули почти на 7000 рублей. Возбуждено 6 уголовных дел, ведётся следствие.

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Внимание! Мошенники! Следственный комитет предупреждает: участились случаи хищения денег с банковских карт. Особенно в период новогодних распродаж....
 
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