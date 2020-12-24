Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил поздравление христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщает БЕЛТА.

«Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности – духовный стержень Беларуси, объединяющий представителей различных национальностей, создающий атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится наша страна.

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду», - отметил белорусский лидер.

Фото: belarusholiday.com

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