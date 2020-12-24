ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси

Президент Беларуси направил поздравление христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщает БЕЛТА.

«Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности – духовный стержень Беларуси, объединяющий представителей различных национальностей, создающий атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится наша страна.

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду», - отметил белорусский лидер.

 

Фото: belarusholiday.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси направил поздравление христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщает БЕЛТА. «Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп наложил вето на оборонный бюджет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика