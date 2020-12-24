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Проверок стало меньше: Комитете госконтроля подвели итоги года

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предотвратить нарушения, а не исправлять последствия. В Комитете госконтроля обсудили надзорную деятельность. Проверок стало меньше – в основном благодаря профилактике.  

Межведомственный совет прошел в режиме видеоконференции. Участие приняли руководители контролирующих министерств и ведомств, а также бизнес-союзов. По итогам года уточнили – проверок стало меньше почти на четверть. На качестве работы это не сказалось.

Стало меньше нарушений у субъектов хозяйствования – это касается и повторных, и первичных. В Комитете отметили и собственные слабые места – а именно контроль за устранением. Прежде всего, это предстоит сделать Минсельхозпроду.  

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Предотвратить нарушения, а не исправлять последствия. В Комитете госконтроля обсудили надзорную деятельность. Проверок стало меньше – в основном благодаря...
 
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