Проверок стало меньше: Комитете госконтроля подвели итоги года

Источник материала: ОНТ

Предотвратить нарушения, а не исправлять последствия. В Комитете госконтроля обсудили надзорную деятельность. Проверок стало меньше – в основном благодаря профилактике.

Межведомственный совет прошел в режиме видеоконференции. Участие приняли руководители контролирующих министерств и ведомств, а также бизнес-союзов. По итогам года уточнили – проверок стало меньше почти на четверть. На качестве работы это не сказалось.

Стало меньше нарушений у субъектов хозяйствования – это касается и повторных, и первичных. В Комитете отметили и собственные слабые места – а именно контроль за устранением. Прежде всего, это предстоит сделать Минсельхозпроду.

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