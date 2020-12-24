Вы не поверите! Что стало с самыми известными участниками «Дом-2»

Источник материала: ОНТ

За 16 лет на телепроекте были сотни ярких участников, за жизнью которых продолжают следить поклонники и даже недоброжелатели.

18 декабря в пресс-службе ТНТ заявили, что телепроект больше не будет транслироваться на телеканале. Большой двухчасовой финал проекта выйдет в эфир 30 декабря.

Прощаясь с любимым телешоу на ТНТ, мы решили вспомнить, что же стало с самыми известными участниками народной телестройки.

Дарья и Сергей Пынзарь





Эти участники запомнились нам не только самым продолжительным пребыванием на проекте (они провели на шоу больше 3200 дней!), но и крепкой семьей, которая являлась примером для всех молодых пар, находящихся под прицелом телекамер.

Семью Пынзарь можно справедливо назвать самой крепкой среди всех, которые образовались на телепроекте «Дом-2». Пройдя через огонь и воду, скандалы и недопонимание, пара все же смогла построить крепкую любовь, пожениться и уже в браке обзавестись двумя детьми.

В далеком 2007 году стройная блондинка Дарья Черных пришла на проект с громким заявлением: свою невинность она сохранит для будущего супруга и отца своих детей. Этим счастливчиком вскоре и оказался Сергей Пынзарь. За всю историю их романа Сергея не раз пытались отбить, однако молодой человек стойко отражал все атаки и был предан Дарье.

После ухода с телепроекта пара открыла магазин современной одежды, и бизнес оказался весьма прибыльным. Кроме того, семья продолжает зарабатывать на рекламе в Instagram.

Сейчас Даша с сыновьями живет в Турции, а Сергей как главный добытчик в семье работает в России, развивая строительную фирму. О возвращении в родную страну планов у семейства нет. Сергей часто навещает близких.

Солнце





Ольга «Солнце» – одна из первых участников телепроекта «Дом-2». Девушка появилась на экранах в первом составе и быстро завоевала армию фанатов своей прямотой, хулиганским поведением и независимым нравом. Все время участия в шоу Солнце занималась музыкой, писала песни и выступала в рамках проекта на большой сцене. За время пребывания на телепроекте у Ольги было несколько ярких историй любви, но, должно быть, самым ярким стал роман с Маем Абрикосовым. В этой паре каждый отстаивал свои принципы и взгляды и никак не мог принять чужие. Союз просуществовал около полутора лет. В итоге Солнце сама инициировала разрыв, когда осознала, что эти отношения деструктивны и состоят в большей степени из негативных моментов.

Сейчас Ольга продолжает заниматься музыкой, продвигает свои социальные сети и читает лекции на эту тему, занимается каратэ. О личной жизни бывшей участницы делать выводы сложно, так как Ольга не распространяется на эту тему. По всей видимости она не замужем, детей у нее нет.

Май Абрикосов





Май (настоящее имя – Роман Тертишный) появился на телеэкранах в 2004 году. Первые и самые длительные отношения на проекте у него были с Ольгой «Солнце», но из-за частых ссор пара рассталась. Почти сразу после расставания Май вступил в отношения с Аленой Водонаевой, которые продлились почти полгода. Изначально Май Абрикосов показался всем участникам и зрителям проекта светлым, творческим человеком. Но с течением времени его характер менялся, и в итоге в 2006 году Майя выгнали с проекта за неподобающее поведение, постоянное хамство и скандалы с партнерами по телестройке.

Сейчас он живет в маленьком городке Коротяк. Поговаривают, что он ведет отшельнический и достаточно бедный образ жизни, а жены и детей у него нет. Вот что заявляет о бывшем участнике его коллега Рустам Солнцев: «Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик». Действительно, Май не упускает возможности обсудить бывших участников в Сети.

Роман Третьяков





Первые его отношения на проекте были с Еленой Берковой, но продлились они совсем недолго, так как девушку попросили покинуть проект из-за ее карьеры в кино «для взрослых». Второй и самый яркий роман на проекте был с Ольгой Бузовой, их пара была одной из самых рейтинговых. Роман даже издал книгу, ставшую настоящим бестселлером, «Роман с Бузовой». Но к лету 2007-го пара рассталась. После ухода с проекта Роман Третьяков долгое время не появлялся на телевидении. В 2012 году он стал ведущим программы «Я могу круче!» на телеканале «Перец». В 2017-м принял участие в программе «Открытый микрофон» на ТНТ. Он пишет сценарии для праздников, сериалов, телевизионных шоу. Третьяков окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Играл эпизодические роли в сериалах «Физрук», «Счастливы вместе» и других. По его же словам, Роман видит себя в качестве сценариста и на юмористической сцене и не собирается сворачивать с выбранного пути.

Известно, что Третьяков был женат на модели Светлане Соколовой: они оформили отношения в 2008 году, а через год у пары родился сын. Правда, в 2011-м Роман и Светлана расстались. Сейчас, судя по всему, бывший участник холост.

Степан Меньщиков





Степан – настоящий ловелас «Дома-2». К нему приходили самые красивые девушки, а он лишь разбивал им сердца. Первой избранницей Меньщикова на проекте стала красавица Алена Водонаева. Поклонники гадали, будет ли свадьба, но из-за частых ссор пара разбежалась. После расставания с Аленой Степан начал встречаться еще с одной красоткой – Викторией Боней, и уже их отношения обеспечили шоу высокими рейтингами. В конце концов, шоумен понял, что настоящий союз он сможет создать только за периметром, и покинул проект.

За проектом Степан Меньщиков продолжал карьеру шоумена, принимал участие в телевизионных шоу, выступал на корпоративах и свадьбах в качестве ведущего, организовал свое ивент-агентство. Степан был женат на Евгении Шамаевой, которая родила ему двоих детей. Как позже выяснилось (супруги приняли участие в программе «На самом деле» на Первом канале), сын Степана оказался ему не родным, что не повлияло на его желание принимать участие в воспитании.

Анастасия Дашко





Анастасия Дашко пришла на проект в поисках второй половинки и стала одной из главных звезд «золотого состава» шоу. На проекте блондинка скандалила, боролась за справедливость и строила свою любовь. Участница покинула телестройку будучи в отношениях с Сэмом Селезневым, однако за периметром пара рассталась. И в следующий раз имя Дашко прогремело в 2011 году, когда Анастасия была задержана по подозрению в мошенничестве. Якобы она использовала свою популярность, чтобы войти в доверие к директорам компаний, производящих строительные материалы. Одним она обещала поставлять товар по выгодной оптовой цене, а другим – дешево продавать. После получения денег Анастасия исчезала. В результате в 2013 году Дашко осудили на три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также присудили штраф в 100 тысяч рублей. После выхода из колонии в 2015 году (Анастасию освободили досрочно за примерное поведение), Дашко вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу Константина Кулешова. Сейчас у пары уже двое детей.

Рустам Солнцев (Калганов)





Придя на проект впервые в 2005 году, Солнцев понимал: чтобы задержаться на популярной телестройке, недостаточно одной лишь внешности. Поэтому помимо попыток завести отношения парень приложил все усилия, чтобы стать ярким и скандальным участником. Было все! Калганов плел интриги, сталкивал между собой участников телешоу, ссорился, дрался и распускал слухи. За провокации он покинул телешоу, куда, правда, вернулся уже в 2007 году.

Рустам периодически предпринимал попытки добиться расположения слабого пола. Так, несостоявшейся донжуан выказывал симпатию и Ольге Бузовой, и Дарье Черных (Пынзарь), и Риме Пенджиевой, но никто не относился к ухаживаниям фрика серьезно.

Когда у одного из участников пропал ноутбук, подозрения пали именно на Рустама. Калганов пусть и отстаивал свою невиновность, впоследствии признался в краже и потому с позором был изгнан из «Дома-2».

В 2013-м Солнцев вновь вернулся на телестройку в статусе революционера. Повзрослевший и поумневший мужчина официально стал наставником юных «домочадцев».

После окончательного ухода с проекта Рустам остается в поле зрения телекамер и активно продвигается в сети Интернет. Бывший участник «Дом-2» развивает свой блог «Мама дорогая», где активно обсуждает актуальные темы шоу-бизнеса, делает громкие заявления и критикует знаменитостей. Кроме того, Солнцев постоянно посещает различные телешоу в качестве эксперта. Также шоумен открыл салон красоты, который и по сей день процветает и приносит доход.

Что касается личной жизни, то Рустам Солнцев не смог построить длительные отношения ни на проекте, ни за его пределами из-за своего сложного и вспыльчивого характера.

Инна Воловичева





На проекте Инна прославилась своими неоднозначными отношениями с Венцеславом Венгржановским и Владом Кадони, а также кардинальными изменениями во внешности. Обидные шутки и высказывания ее партнеров по телестройке смотивировали Инну похудеть аж на 40 кг и полностью преобразиться!

Покинув проект в 2011, она счастливо вышла замуж и родила дочку. У Воловичевой успешный бизнес по доставке правильного питания, а также уже две книги о похудении: теперь она помогает другим женщинам бороться с лишним весом. «Дом-2» дал ей путёвку в жизнь, а потому о проекте бывшая участница отзывается исключительно положительно.

Венцеслав Венгржановский





О Венцеславе сложно написать, это просто нужно видеть. «Эпатажный», «странный», «ненормальный», «больной» – как только его не называли. Но то, что он стал известным благодаря проекту и своим страстным отношениям, сомнений не вызывает.

Столь необычное имя – псевдоним, который в переводе с польского означает «венчанный славой». В действительности экс-участника зовут Ярослав Шурупов.

На проекте участник появился в 2009 году с громким заявлением: он обладает паранормальными способностями и является «белым магом». Его битва с другим «колдуном» телепроекта, Владом Кадони, можно сказать, вошла в историю российского телевидения как самый известный фарс на тему экстрасенсорики.

Венцеслав пытался приворожить Надежду Ермакову, но безрезультатно. И тогда он принял решение съехаться с Инной Воловичевой, чтобы снять с нее венец безбрачия. В ответ Инна настроилась найти Венцеславу невесту. Позже на проекте появилась Жанайим Алыбаева. За их отношениями вся многомилионная аудитория проекта наблюдала с замиранием сердца. Однако пара просуществовала совсем недолго и рассталась после очередной драки между участниками. Далее были Кристина Белова и Изабелла Фрондер, и, наконец, Венцеслав Венгржановский в золотом костюме сыграл свадьбу с Екатериной Токаревой. Брак продержался лишь полгода, после чего Венцеслав перечеркнул фотографию супруги на очередном голосовании, а через месяц и сам покинул проект.

Сейчас бывший участник счастлив в браке с Дарьей Некрасовой. Венгржановского можно часто увидеть на светских мероприятиях, а в его Instagram 90 тысяч подписчиков. В планах у него попасть на большой экран и стать киноактером.

Сестры Колисниченко





Этих буйных сестер-близняшек помнят все. Они отличались категоричностью и конфликтным нравом, ввиду чего часто оказывались в эпицентре скандалов. Кате Колисниченко построить личное счастье в периметре так и не удалось. А вот ее сестре Юле повезло больше.

Юлия Колисниченко и Тигран Салибеков познакомились на телепроекте и вскоре стали встречаться. Их отношения изначально подвергались испытаниям: Тигран не подружился с сестрой Юли – Катей, а родители Тиграна невзлюбили невестку. Спустя несколько месяцев Юлия узнала, что беременна. И пусть сначала парень испугался ответственности и бросил возлюбленную, покинув при этом проект, через месяц будущий отец одумался и сделал девушке предложение. После рождения первенца семья Салибековых покинула телестройку. Они и по сей день счастливы в браке и воспитывают троих детей.

Катя Колисниченко встречалась на проекте с Денисом Лысенко и Олегом Майями, но самым ярким стал союз с Филиппом Алексеевым. Правда, ярким не значит идеальным – Филипп отличался взрывным характером и часто избивал девушку.

Об отношениях Екатерины после ухода за периметр было известно мало, зато она строит карьеру не только в модельном, но и музыкальном бизнесе. Прошлым летом она также стала счастливой мамой.

Виктория Романец





Появившись на телепроекте, девушка зарекомендовала себя дерзкой и амбициозной, она никогда не стеснялась в обсуждениях других участников. За Викторией приударил один из популярнейших парней «Дома-2» Андрей Черкасов, в результате чего молодые люди объявили себя парой и заселились в отдельную комнату. Отношения были очень яркими, Вика и Андрей постоянно ссорились и даже дрались, но несмотря на это все равно собирались расписаться. Тем не менее, пара рассталась, а Романец в связи с этим вскоре покинула проект.

Некоторое время спустя стало известно о романе Виктории Романец и бизнесмена Антона Гусева – экс-участника телепроекта и бывшего супруга Евгении Феофилактовой. Пара узаконила своих отношения, и с тех пор молодые вместе. Периодически Вика и Антон участвуют в шоу «На самом деле» на Первом канале, где хвастаются своим богатством, выясняют отношения между собой и с бывшими домработниками. Общих детей у них нет.

Влад Кадони





Впервые телезрители увидели молодого Влада Кадони еще в 2008 году, когда он принял участие в 6-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Худощавого черного мага никто не воспринимал всерьез, ведь Влад появлялся на площадке с несколько театральной атрибутикой – черепами и свечками.

Далее, в феврале 2009 года, Кадони стал участником скандального шоу «Дом-2». Он сразу открыто заявил, что ищет на проекте не любовь, а пиар. Влад открыто вступал в постоянные конфликты с участниками – Венцеславом Венгржановским, Ириной Агибаловой и другими. Некоторое время на проекте он жил с Нелли Ермолаевой, которая потом ушла к Никите Кузнецову. Также Влад Кадони строил отношения с Инной Воловичевой и Маргаритой Агибаловой.

В 2011 году он покинул «Дом-2» и во второй раз стал участником шоу «Битва экстрасенсов» (принял участие в 11 сезоне и занял почетное 3 место).

В 2015 году Кадони вернулся на телестройку в качестве ведущего и по сей день продолжает вести проект «Дом-2» и связанные с ним шоу. В 2019 году он даже был номинирован на премию «ТЭФИ».

О личной жизни Влада Кадони всегда было множество слухов. Известно, что он встречался с участницей телепроекта «Дом-2» Ксенией Шаповал. На данный момент о второй половинке Влада ничего не известно.

Виктория Боня





Когда яркая, общительная и невероятно красивая Виктория появилась на проекте, все девушки напряглись, ведь Боня могла составить конкуренцию любой участнице. Вскоре Вика начала встречаться со Степаном Меньщиковым, но в процессе построения отношений задумалась о том, что ей нужен более сильный человек. Степан же обижался на недоверие любимой и ревность к Алене Водонаевой. Пара так и не смогла справиться с постоянными скандалами и в итоге рассталась.

После проекта Виктория Боня смогла построить карьеру телеведущей, блогера, вышла замуж за сына миллиардера Алекса Смерфита и родила ему дочь. После расставания бывший мужчина Виктории обеспечивает их общую дочь и проживание в Монако. Экс-участница телестройки ежегодно попадает под прицелы камер на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Также девушка постоянно публикует посты в Instagram о своей шикарной жизни и тусовках со знаменитостями. Боня активно открещивается от своего прошлого и участия в скандальном телешоу, позиционирует себя как журналиста и телеведущую, зарабатывает на собственных интернет-магазинах одежды и парфюмерии.

Алена Водонаева





Алена пришла на «Дом-2» ради Степана Меньщикова, и их отношения начались буквально с первого дня ее участия в проекте. Уже через неделю пара заселилась в отдельное жилье. Они встречались полтора года, даже собирались пожениться, но в итоге расстались. Второй роман Алена закрутила с Майем Абрикосовым, но через полгода они также разошлись. За три года, проведенных на «Доме-2», Алена зарекомендовала себя одной из самых скандальных участниц.

После ухода с «Дома-2» Водонаева стала телеведущей (она вела такие популярные шоу, как «Каникулы в Мексике», «Голая десятка», а также «Спокойной ночи, мужики» вместе с Анфисой Чеховой) и ведущей интернет-проекта Reality-girl вместе с Отаром Кушанашвили. Также ее можно было увидеть в проектах «Битва экстрасенсов» и «Интуиция». Водонаева заработала статус светской львицы, была на обложке журнала Playboy и стала звездой откровенной фотосессии для журнала Maxim. Позднее она начала работу редактором в журнале «Супер» и приняла предложение вести собственную колонку в «Семь дней».

В январе 2020 года Алена стала участницей громкого скандала, высказавшись публично относительно получателей материнского капитала. «Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», – заявила Водонаева. После данного комментария общественность разделилась на тех, кто поддержал Алену, и тех, кто ее осудил. Водонаеву называли провокатором, дамой с пониженной социальной ответственностью, всячески критикуя ее острые высказывания.

За проектом у Алены Водонаевой было два брака: с бизнесменом Алексеем Малакеевым и с музыкантом Алексеем Комовым. Алена воспитывает сына от первого брака.

Ольга Бузова





Безусловно, самой успешной участницей телестройки на сегодняшний момент является Ольга Бузова. Именно она сумела стать одним из самых популярных персонажей в Instagram, записать множество песен, ставших хитами, возглавить российский iTunes, сняться в кино, сыграть в театре, стать участницей и ведущей многих телешоу, организовать несколько бизнесов.

На «Дом-2» Ольга Бузова попала в 2004-м и провела на шоу почти 4 года. Она была, наверное, самой искренней участницей телестройки – Ольга нравилась зрителю за настоящие эмоции, доброту и душевность. Бузова была признана лучшей участницей проекта, а ее пара с Романом Третьяковым стала самой долгоиграющей.

Во время участия в проекте Ольга и Роман вели ток-шоу «Роман с Бузовой» и впоследствии выпустили книгу под таким же названием. В 2007 году девушка стала ведущей собственной рубрики «Осторожно, стилисты!», а в 2008 году – ведущей самого реалити «Дом-2» и долгое время занимала должность шеф-редактора одноименного журнала.

Кроме того, Ольга Бузова появлялась в качестве гостя и принимала участие практически во всех проектах канала ТНТ: «Битва экстрасенсов», «Comedy Club», «Comedy Баттл», «Танцы» и многих других, а также сыграла в эпизоде сериала «Универ» и одну из главных ролей в сериале «Бедные люди», снялась в фильме «Держи удар, Детка!».

Ольга выпустила 3 книги, сыграла в 2-х спектаклях, выпустила собственный бренд одежды, приняла участие в проектах «Танцы со звездами», «Кулинарный поединок», «Ледниковый период», вела ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале, открыла собственный ресторан, записала множество фитов со звездами эстрады и собственных музыкальных хитов и наконец вошла в список Forbes.

О личной жизни Бузовой разговоров не меньше, чем о ее карьере.

Самыми яркими отношениями после проекта стал ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Подробности их брака сами молодые постоянно демонстрировали в Instagram, а об их громком разводе знали все, у кого есть интернет или телевизор. Через какое-то время после расставания с Тарасовым Ольга приняла участие в проекте «Замуж за Бузову». Победителем шоу стал сыровар из Владимира Денис Лебедев. Впоследствии Бузова заявила о расставании с избранником, объяснив разрыв предательством и обманом мужчины (по ее словам, Лебедев просто хотел использовать популярную Ольгу в своих целях). Не остались без внимания Ольги и ухаживания участника «Дома-2» Романа Гриценко, однако отношений у молодых людей так и не получилось. Бузовой приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым, однако по заявлениям Оли и Тимура они просто близкие друзья. Позже они приняли совместное участие в проекте «План Б», где Ольга искала себе мужчину, а Тимур – девушку. Проект не увенчался успехом, а вот после него личная жизнь Бузовой явно наладилась.

На данный момент Ольга состоит в отношениях с Давидом Манукяном, блогером, рэпером и профессиональным танцором. Поклонники девушки активно следят за ее личной жизнью и держат кулачки за эту пару.





Фото: vokrug.tv, uchastniki.com, cossa.ru

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