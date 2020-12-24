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Домашние животные в неловком положении. Вы только взгляните на третью парочку!

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашние животные в неловком положении. Вы только взгляните на третью парочку!

Домашние животные - неиссякаемый источник улыбок! Посмотрите на животных, которые попали в неловкие ситуации и были запечатлены своими хозяевами. 


Сейчас будет больно...


Кот очень любит сидеть у костра. И вот результат.


Кто-то явно провинился!


Полёт нормальный!


Проголодался! Везде обман!


Хотел водички попить...


Классическая поза помощника по вязанию


А тут у нас помощник по хозяйству


Снимите! Я больше так не буду!!!


Доигрался!


Просто хотела померять пару платьев


Удачно полежал!


Упс!


Что-то пошло не так...


Собака погуляла на улице...


И как он туда попал?


Не поймал


Обнимашки!


Хозяин с фантазией


Извините, ошибся лесом!


Доставать меня будете?


Помогите!!!

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Домашние животные - неиссякаемый источник улыбок! Посмотрите на животных, которые попали в неловкие ситуации и были запечатлены своими хозяевами.  Сейчас будет...
 
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