Домашние животные в неловком положении. Вы только взгляните на третью парочку!

Источник материала: ОНТ

Домашние животные - неиссякаемый источник улыбок! Посмотрите на животных, которые попали в неловкие ситуации и были запечатлены своими хозяевами.



Сейчас будет больно...



Кот очень любит сидеть у костра. И вот результат.



Кто-то явно провинился!



Полёт нормальный!



Проголодался! Везде обман!



Хотел водички попить...



Классическая поза помощника по вязанию



А тут у нас помощник по хозяйству



Снимите! Я больше так не буду!!!



Доигрался!



Просто хотела померять пару платьев



Удачно полежал!



Упс!



Что-то пошло не так...



Собака погуляла на улице...



И как он туда попал?



Не поймал



Обнимашки!



Хозяин с фантазией



Извините, ошибся лесом!



Доставать меня будете?



Помогите!!!

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