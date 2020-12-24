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Эксперты назвали лучший гастрономический регион Европы 2021 года

24.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники популярного туристического портала Lonely Planet назвали лучший гастрономический регион Европы 2021 года.




В итоге победителем стала Словения, которая также одержала победу во время голосования экспертов туристического портала. Они рассказали, что Словения является единственной страной в Европе, которая соединяет Альпы, Средиземное море и Паннонскую равнину. По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию. Кроме того, недавно эксперты в области туризма Словении даже запустили специальный сайт, где можно ознакомиться с блюдами местной кухни.

В специальном разделе туристы могут узнать о шеф-поварах, об их связях с местными производителями экологически качественных продуктов. Ранее британские специалисты назвали лучшие города Европы по качеству жизни. На первое место они поставили Таллинн, где очень низкие цены и небольшой уровень преступности. На втором месте оказался Бухарест а тройку лидеров замкнул Лиссабон.
 
 
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Сотрудники популярного туристического портала Lonely Planet назвали лучший гастрономический регион Европы 2021 года.
 
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