В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой, но есть нюанс

Запрет пиротехники в Беларуси / Belta





"Еврорадио" . Теперь разрешена оптовая и розничная торговля только пиротехническими изделиями бытового назначения I класса опасности: бенгальские огни (свечи); хлопушки; тортовые свечи (фонтаны холодного огня), передает





Также сняли запрет на торговлю пиротехническими изделиями технического назначения для различных организаций — полный список указан в постановлении.





12 августа, на фоне массовых протестов, в Беларуси был введён запрет на торговлю пиротехникой. Официальная причина запрета: “обеспечение безопасности покупателей и защиты их интересов”.