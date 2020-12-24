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В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой, но есть нюанс

24.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси вновь разрешили торговлю пиротехникой. Совет министров подписал соответствующее постановление.


Запрет пиротехники в Беларуси / Belta

Теперь разрешена оптовая и розничная торговля только пиротехническими изделиями бытового назначения I класса опасности: бенгальские огни (свечи); хлопушки; тортовые свечи (фонтаны холодного огня), передает "Еврорадио".

Также сняли запрет на торговлю пиротехническими изделиями технического назначения для различных организаций — полный список указан в постановлении.

12 августа, на фоне массовых протестов, в Беларуси был введён запрет на торговлю пиротехникой. Официальная причина запрета: “обеспечение безопасности покупателей и защиты их интересов”.
 
 
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В Беларуси вновь разрешили торговлю пиротехникой. Совет министров подписал соответствующее постановление.
 
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