|
Еще раз! Какие дни объявлены нерабочими на Новый год и Рождество?
Источник материала: Партизан
Беларусь с 25 декабря, в связи с рождественскими и новогодними праздниками, ожидает три недели увеличенных и одна неделя сокращенных выходных дней.
Инфографика
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь с 25 декабря, в связи с рождественскими и новогодними праздниками, ожидает три недели увеличенных и одна неделя сокращенных выходных дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)