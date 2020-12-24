До двух лет: приняты новые правила и порядок по направлению в ЛТП













Соответствующий нормативный акт, предусматривающий изменения в закон "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них" был разработан Департаментом исполнения наказаний и главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД и подписан Александром Лукашенко.





Так, под категорию "асоциального образа жизни" подпадают те, кто систематически злоупотребляет спиртным, наркотиками, психотропами, токсическими или другими одурманивающими веществами. А также совершившие правонарушения в состоянии опьянения. Это и будет расцениваться как антиобщественное поведение и послужит основанием для направления в лечебно-трудовой профилакторий.





Решения о направлении асоциальных лиц в ЛТП будет предоставлено постоянно действующим комиссиям по координации работы содействия занятости населения при администрациях городов и районов.





Изменятся и сроки пребывания в ЛТП. Так, если человек оказался в ЛТП, как минимум в третий раз срок его принудительной изоляции будет продлен до двух лет (ранее – 1 год).





Вместе с тем из ЛТП можно будет выйти раньше при условия отбытия половины срока.





Сохранены нормы по прохождению медосвидетельствования, а также противопоказания (при наличии определенных заболеваний) при которых направить граждан в ЛТП нельзя.





Также в новом законе урегулированы вопросы получения почты и денежных переводов.