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Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»
Источник материала: Партизан
Команда Трампа готовит новую порцию санкций против проекта РФ.
Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток-2» в ближайшем будущем, сообщает агентство
«Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», - говорится в сообщении.
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Команда Трампа готовит новую порцию санкций против проекта РФ.
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