Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»









Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток-2» в ближайшем будущем, сообщает агентствосо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.





«Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», - говорится в сообщении.