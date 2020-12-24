В Беларуси появится новый сервис такси Bolt













Об этом сообщает пресс-служба Bolt.





Данная платформа работает в более чем 200 городах в 40 странах мира.





В первые полгода работы в Беларуси сервис решил отказаться от своей комиссии. Эти деньги будут распределяться между пассажирами и водителями.









«Первые станут платить намного меньше, а вторые, наоборот, больше зарабатывать», - отметили в компании.





Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки - 3 рубля.