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В Беларуси появится новый сервис такси Bolt

24.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в скором времени появится европейская транспортная платформа Bolt, составившая конкуренцию «Яндекс.Такси».




Об этом сообщает пресс-служба Bolt.

Данная платформа работает в более чем 200 городах в 40 странах мира.

В первые полгода работы в Беларуси сервис решил отказаться от своей комиссии. Эти деньги будут распределяться между пассажирами и водителями. 


«Первые станут платить намного меньше, а вторые, наоборот, больше зарабатывать», - отметили в компании.

Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки - 3 рубля. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в скором времени появится европейская транспортная платформа Bolt, составившая конкуренцию «Яндекс.Такси».
 
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