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Лукашенко поздравил христиан Беларуси с праздником Рождества Христова

24.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впрочем, в поздравлении он писал явно не про себя.



Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря, сообщает БелТА.

В поздравлении сказано, что по доброй традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия.

А. Лукашенко отметил, что христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, который объединяет представителей разных национальностей, создает атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства.

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, а также чтобы и сегодня свет Рождественской звезды принес мир, согласие и надежду. 

Накануне Рождества Александр Лукашенко действительно совершил жест доброй воли -- разрешив впустить в страну гражданина Беларуси, главу белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича. Но что касается "прощать", "Быть милосердным", "мира и согласия" это явно не про белорусскую власть. Потому что именно накануне Рождества поднялась новая волна репрессий против политических оппонентов и журналистов. То есть слова вновь расходятся с делами.  
 
 
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Впрочем, в поздравлении он писал явно не про себя.
 
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