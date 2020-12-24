Что такое рикотта и с чем ее есть? Разбираемся со специалистом по питанию

Источник материала: Tut.by

Рикотта — идеальный продукт для правильного питания: вкусный, питательный, легкий. Однако далеко не все поклонники этого сыра знают, как раскрыть его кулинарный потенциал. Если вы просто едите рикотту ложкой или вообще не знаете, как подойти на кухне к такому продукту — этот материал для вас.

Вместе с экспертом по здоровому питанию Аллой Манайкиной мы рассказываем о пользе легких сыров и готовим три простых и вкусных блюда из рикотты Bonfesto , которые не займут у вас много времени.



Алла Манайкина, эксперт-консультант по здоровому питанию

«Исключать жиры из рациона нельзя»

Алла рассказывает: сыр вобрал в себя все то ценное, что есть в молоке, из которого он был приготовлен.

— Это и белок, и минеральные вещества, и витамины, и жиры. Причем белок в составе сыра усваивается даже лучше, чем тот, который содержится в молоке. В сыре есть и такие аминокислоты, которые не вырабатываются организмом самостоятельно: лизин, метионин, триптофан, — объясняет эксперт. — Также это один из лучших источников кальция. Если вы страстный поклонник сыра, но при этом следите за фигурой, следует остановить свой выбор на низкокалорийных его сортах и употреблять их не более 50 грамм в день.





Вопреки представлениям многих любителей худеть, жиры обязательно должны присутствовать в любом рационе.

— Исключать их неправильно, — подчеркивает эксперт. — Из жиров состоят гормоны, в том числе половые. Жиры — это структурный компонент клеточных мембран, это здоровье волос, ногтей и кожи. Девушки, которые, пытаясь похудеть, исключают из питания жиры полностью, сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Также жиры дают чувство насыщения, после употребления обезжиренных продуктов мы постоянно хотим есть, а это тоже не полезно.





Рикотта — это сыр. Ее делают из подсырной сыворотки, из-за чего рикотта отличается пониженной кислотностью и имеет оригинальный сладковатый вкус.

По сравнению с классическим творогом рикотта обладает немного большей жирностью (творог — 4-9%, рикотта — 10-14%), но ей свойственна более низкая кислотность (показатель, влияющий на пищеварение). Поэтому для людей, которые отказываются от творога из-за его кислотности, рикотта может стать хорошей альтернативой.

— Рикотта намного менее жирная, чем обычный сыр, — уточняет Алла. — Поэтому риккоту более целесообразно употреблять тем, кто придерживается здорового питания и работает на похудение. По сути, это более полезная замена обычного твердого сыра. В состав рикотты входят витамин А и витамины группы В, много кальция, а также белки альбумин и глобулин, которые помогают в укреплении иммунной системы и быстро усваиваются. Также «суперсила» рикотты — в ее сочетаемости. Она дружит и с солеными, и со сладкими компонентами, хорошо гармонирует с зеленью и авокадо, а бутерброд с рыбой вообще входит в топ моих любимых закусок.

Тосты с авокадо и форелью





Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб;

Авокадо;

Слабосоленая форель;

Соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление 1. Выложите рикотту на цельнозерновой хлеб плотным слоем. Посолите и поперчите по вкусу. 2. Положите на слой рикотты ломтики авокадо и лосося. 3. Украсьте тосты зеленью на свой вкус.





Комментарий эксперта: Это хороший вариант для завтрака по нескольким показателям. Здесь присутствуют сразу белки, жиры и углеводы, а ведь завтрак как раз должен быть плотным и сытным. В форели содержится много витамина D, которому для усвоения нужен кальций и жиры. А рикотта добавляет мягкости и сочности всему блюду — рыба и авокадо на тосте без "намазки" будут немного суховаты.

Салат с рукколой и кедровыми орешками





Ингредиенты:

Руккола — 50 грамм;

Черри — 1 ветка;

Кедровые орехи — 2 ст.л;

Рикотта — 100 грамм;

Оливковое масло;

Крем-бальзамик;

Соль, прованские травы — по вкусу.

Приготовление 1. Рукколу крупно измельчите руками, черри разрежьте пополам. 2. Смешайте все вместе, добавьте кедровые орешки. 3. Полейте оливковым маслом и посыпьте солью и специями на свой вкус. 4. Выложите на порционную тарелку, положите на зелень кусочки рикотты. Сверху полейте все крем-бальзамиком.





Комментарий эксперта: Этот рецепт подойдет всем, кто «подустал» от классического греческого салата или кому, например, не нравятся рассольные сыры. Рикотта добавляет салату нежности и хорошо «играет» на текстурах: мягкий сыр в сочетании с плотной зеленью и черри. Руккола содержит очень мало калорий, но в ней есть много пищевых волокон и она хорошо насыщает. Кедровые орехи содержат множество витаминов и полезных микроэлементов: В1, В2, Е, РР, магний, калий, медь, марганец и фосфор. Однако не стоит ими злоупотреблять: они содержат много жира и высококалорийны.

Лаймовая паннакотта





Ингредиенты (на три порции):

Рикотта — 250 грамм;

Сливки 11% — 250 мл;

Сахар — 50 грамм (можно любой сахарозаменитель);

Желатин — 10 грамм;

Вода — 10 ст. л;

Цедра одного лайма;

Клубника для соуса.

Приготовление 1. Желатин залейте пятью ложками воды и оставьте на 10 минут. После чего добавьте остальную воду и нагревайте до растворения на медленном огне, постоянно помешивая. 2. Смешайте блендером рикотту, сливки и сахар. 3. Добавьте цедру лайма и растворенный желатин. Перемешайте. 4. Разлейте по вазочкам и поставьте в холодильник на два часа. 5. Для соуса измельчите в блендере свежую или замороженную клубнику или другие фрукты (манго, банан, персик). Перед употреблением готового десерта полейте его соусом на свой вкус.





Комментарий эксперта: — Для этого десерта я выбрала именно рикотту, а не творог, потому что мягкий сыр дает более однообразную, плотную консистенцию. Рикотту в десертах также можно использовать не только как «сольный» продукт, но также смешивать ее с другими, более жирными сырами, чтобы снизить калорийность блюда и придать ему мягкий творожный вкус. Например, можно добавить ее к крем-чизу, чтобы приготовить менее жирный чизкейк или с маскарпоне для более нежного тирамису.

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Bonfesto — мягкие и полутвердые сыры ежедневного потребления, произведенные по оригинальным итальянским технологиям, приносят свежесть эмоций настоящего праздника жизни.