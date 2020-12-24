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Что такое рикотта и с чем ее есть? Разбираемся со специалистом по питанию
Источник материала: Tut.by
Рикотта — идеальный продукт для правильного питания: вкусный, питательный, легкий. Однако далеко не все поклонники этого сыра знают, как раскрыть его кулинарный потенциал. Если вы просто едите рикотту ложкой или вообще не знаете, как подойти на кухне к такому продукту — этот материал для вас.
Вместе с экспертом по здоровому питанию Аллой Манайкиной мы рассказываем о пользе легких сыров и готовим три простых и вкусных блюда из рикотты
«Исключать жиры из рациона нельзя»
Алла рассказывает: сыр вобрал в себя все то ценное, что есть в молоке, из которого он был приготовлен.
— Это и белок, и минеральные вещества, и витамины, и жиры. Причем белок в составе сыра усваивается даже лучше, чем тот, который содержится в молоке. В сыре есть и такие аминокислоты, которые не вырабатываются организмом самостоятельно: лизин, метионин, триптофан, — объясняет эксперт. — Также это один из лучших источников кальция. Если вы страстный поклонник сыра, но при этом следите за фигурой, следует остановить свой выбор на низкокалорийных его сортах и употреблять их не более 50 грамм в день.
Вопреки представлениям многих любителей худеть, жиры обязательно должны присутствовать в любом рационе.
— Исключать их неправильно, — подчеркивает эксперт. — Из жиров состоят гормоны, в том числе половые. Жиры — это структурный компонент клеточных мембран, это здоровье волос, ногтей и кожи. Девушки, которые, пытаясь похудеть, исключают из питания жиры полностью, сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Также жиры дают чувство насыщения, после употребления обезжиренных продуктов мы постоянно хотим есть, а это тоже не полезно.
Рикотта — это сыр. Ее делают из подсырной сыворотки, из-за чего рикотта отличается пониженной кислотностью и имеет оригинальный сладковатый вкус.
— Рикотта намного менее жирная, чем обычный сыр, — уточняет Алла. — Поэтому риккоту более целесообразно употреблять тем, кто придерживается здорового питания и работает на похудение. По сути, это более полезная замена обычного твердого сыра. В состав рикотты входят витамин А и витамины группы В, много кальция, а также белки альбумин и глобулин, которые помогают в укреплении иммунной системы и быстро усваиваются. Также «суперсила» рикотты — в ее сочетаемости. Она дружит и с солеными, и со сладкими компонентами, хорошо гармонирует с зеленью и авокадо, а бутерброд с рыбой вообще входит в топ моих любимых закусок.
Тосты с авокадо и форелью
Ингредиенты:
Приготовление
1. Выложите рикотту на цельнозерновой хлеб плотным слоем. Посолите и поперчите по вкусу.
2. Положите на слой рикотты ломтики авокадо и лосося.
3. Украсьте тосты зеленью на свой вкус.
Салат с рукколой и кедровыми орешками
Ингредиенты:
Приготовление
1. Рукколу крупно измельчите руками, черри разрежьте пополам.
2. Смешайте все вместе, добавьте кедровые орешки.
3. Полейте оливковым маслом и посыпьте солью и специями на свой вкус.
4. Выложите на порционную тарелку, положите на зелень кусочки рикотты. Сверху полейте все крем-бальзамиком.
Лаймовая паннакотта
Ингредиенты (на три порции):
Приготовление
1. Желатин залейте пятью ложками воды и оставьте на 10 минут. После чего добавьте остальную воду и нагревайте до растворения на медленном огне, постоянно помешивая.
2. Смешайте блендером рикотту, сливки и сахар.
3. Добавьте цедру лайма и растворенный желатин. Перемешайте.
4. Разлейте по вазочкам и поставьте в холодильник на два часа.
5. Для соуса измельчите в блендере свежую или замороженную клубнику или другие фрукты (манго, банан, персик). Перед употреблением готового десерта полейте его соусом на свой вкус.
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