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Стало известно, когда и где запустят систему умных светофоров в Бресте

24.12.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте в феврале следующего года заработает автоматизированная система управления дорожным движением, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Она будет распределять транспортные потоки и регулировать работу светофоров.

Строительно-монтажные работы завершены на семи перекрестках с интенсивным движением. Речь идет об участках:

  • на пересечении улиц Московская — Гаврилова,
  • Московская — Партизанский проспект,
  • Московская — проспект Республики,
  • Московская — Пионерская,
  • Варшавское шоссе — Октябрьской революции,
  • Варшавское шоссе — Краснознаменная,
  • Варшавское шоссе — Махновича.

Там заменены светофорные колонки, в проезжую часть встроены датчики, которые передают сведения на специальные контроллеры.

Работы по интеграции старой системы управления, которая работает с 1960-х годов, начнутся в январе 2021 года.

«Аккумулироваться вся информация будет в Центре управления перекрестками. К концу зимы здесь в онлайн-режиме будет видна вся светофорная сеть города», — сообщил мэр.

 
Теги: Брест
 
 
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