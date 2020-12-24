Стало известно, когда и где запустят систему умных светофоров в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте в феврале следующего года заработает автоматизированная система управления дорожным движением, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Она будет распределять транспортные потоки и регулировать работу светофоров.

Строительно-монтажные работы завершены на семи перекрестках с интенсивным движением. Речь идет об участках:

на пересечении улиц Московская — Гаврилова,

Московская — Партизанский проспект,

Московская — проспект Республики,

Московская — Пионерская,

Варшавское шоссе — Октябрьской революции,

Варшавское шоссе — Краснознаменная,

Варшавское шоссе — Махновича.

Там заменены светофорные колонки, в проезжую часть встроены датчики, которые передают сведения на специальные контроллеры.

Работы по интеграции старой системы управления, которая работает с 1960-х годов, начнутся в январе 2021 года.

«Аккумулироваться вся информация будет в Центре управления перекрестками. К концу зимы здесь в онлайн-режиме будет видна вся светофорная сеть города», — сообщил мэр.