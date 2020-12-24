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Стало известно, когда и где запустят систему умных светофоров в Бресте
Источник материала: Tut.by
В Бресте в феврале следующего года заработает автоматизированная система управления дорожным движением, сообщил в своем
Она будет распределять транспортные потоки и регулировать работу светофоров.
Строительно-монтажные работы завершены на семи перекрестках с интенсивным движением. Речь идет об участках:
Там заменены светофорные колонки, в проезжую часть встроены датчики, которые передают сведения на специальные контроллеры.
Работы по интеграции старой системы управления, которая работает с 1960-х годов, начнутся в январе 2021 года.
«Аккумулироваться вся информация будет в Центре управления перекрестками. К концу зимы здесь в онлайн-режиме будет видна вся светофорная сеть города», — сообщил мэр.
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Рассказываем, на каких перекрестках она будет работать.
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