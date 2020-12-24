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Дни, озаренные ожиданием чуда: Лукашенко поздравил католиков с Рождеством
24.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Президент Беларуси адресовал поздравления и теплые пожелания христианам с наступающим Рождеством, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия", – отмечается в поздравлении.
Глава государства подчеркивает, что христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится страна.
© Sputnik / Руслан Кривобок
"Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду", - отметил белорусский лидер.
Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.
Рождество – один из самых значимых христианских праздников. В его честь тысячи католиков посетят костелы в ночь с 24 по 25 декабря. Праздник был введен в честь рождения Христа Спасителя. Католические и протестантские церкви отмечают праздник по григорианскому календарю – 25 декабря.
По данным Католической церкви, в Беларуси торжества охватывают свыше 1 400 000 верующих (около 15% населения).
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В праздничном поздравлении белорусский президент пожелал всем верующим здоровья, счастья и благополучия.
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