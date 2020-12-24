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Почти полгода без кредитов на жилье и рост ставок в 2−3 раза. Чем запомнится рынок кредитов в 2020 году
Источник материала: Tut.by
За 2020 год ставки по кредитам выросли как минимум в два раза, а половины кредитов, которые были доступны в начале года больше нет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в течение года изменялись условия кредитования для белорусов по «прозрачным» кредитам, кредитам на жилье и кредитным карточкам.
Кредиты наличными
В 2020 году ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси снижалась трижды: в
Как это повлияло на стоимость кредитов? В январе 2020 года сразу в шести банках можно было
Снизилось также количество предложений кредитов от банков. В январе мы насчитали 14 вариантов,
По данным на конец ноября только в 6 банках суммы до 10 тысяч рублей можно получить без подтверждения доходов. Для сравнения:
Кредиты наличными чаще всего выдаются на срок до 3-5 лет. В некоторых банках можно найти предложения со сроком погашения до 7 лет. Максимальная сумма кредита достигает 15-20 тысяч рублей, однако в большинстве банков ограничивается 10 тысячами.
Не теряют актуальность онлайн-кредиты.
Кредиты на недвижимость и авто
Для рынка недвижимости этот год завершился практически полным сворачиванием кредитования.
Для тех кто планирует покупать новостройку в одном из ЖК-партнеров, действуют более выгодные условия в первые 12-24 месяца после получения кредита. В начале года
В трех банках действуют льготные кредиты по указу №240. Процентная ставка по ним составляет 10,75%, но получить кредит смогут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Таким образом, за прошедший год кредиты подорожали менее чем на 1%. Однако получить их стало почти нереально.
Основные требования к кредитополучателю остались прежними. Поручительство и залог в качестве обеспечения, справка о доходах за 3-6 месяцев, возраст не менее 21 года и стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев. Еще в июле мы отметили ужесточение требований к кредитоспособности сразу в двух банках. Если, например, в апреле для получения кредита на 100 тысяч рублей было достаточно иметь доход в 2336 -3200 рублей, то уже в июле доход в зависимости от банка должен составить не менее 2500-4500 рублей.
Аналогично развивалась ситуация на рынке автокредитов. В феврале кредиты на новое авто
Кредитки, карты рассрочки и овердрафт
Для совершения покупок в рассрочку
Год назад беспроцентная рассрочка, в том числе по картам, действовала на сроки до 12-24 месяцев. В начале 2020 года Нацбанк
Получить рассрочку или кредит на товар можно непосредственно в магазине. В ноябре мы делали
Чтобы совершать покупки в любых магазинах, больше подходит кредитная карта. Одна из пяти доступных кредиток
Если нет необходимости делать новую карту, можно подключить овердрафт к своей зарплатной (иногда дебетовой) карте. В конце лета – начале осени банки
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Почти полгода без кредитов на жилье и рост ставок в 2−3 раза. Чем запомнится рынок кредитов в 2020 году
За 2020 год ставки по кредитам выросли как минимум в два раза, а половины кредитов, которые были доступны в начале года больше нет.
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