Почти полгода без кредитов на жилье и рост ставок в 2−3 раза. Чем запомнится рынок кредитов в 2020 году

Источник материала: Tut.by

За 2020 год ставки по кредитам выросли как минимум в два раза, а половины кредитов, которые были доступны в начале года больше нет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в течение года изменялись условия кредитования для белорусов по «прозрачным» кредитам, кредитам на жилье и кредитным карточкам.

Кредиты наличными





В эту категорию включены кредиты наличными или на карту с обеспечением в виде неустойки. Не учитывались кредиты с условием обязательного страхования, с дополнительным обеспечением (поручительство, залог) или предназначенные для узкой группы клиентов.

В 2020 году ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси снижалась трижды: в феврале , в мае и в июле (с 9% до 7,75%). В то же время расчетная величина стандартного риска (РВСР) для кредитов физических лиц выросла с 12,47% до 13,33%.

Как это повлияло на стоимость кредитов? В январе 2020 года сразу в шести банках можно было взять кредит под 12,47% . К концу ноября диапазон процентных ставок по оффлайн-кредитам наличными составил 22-39% , что в 2-3 раза выше значения РВСР.

Снизилось также количество предложений кредитов от банков. В январе мы насчитали 14 вариантов, в октябре всего 8. К концу ноября некоторые банки возобновили кредитование и число кредитов наличными выросло до 11.

По данным на конец ноября только в 6 банках суммы до 10 тысяч рублей можно получить без подтверждения доходов. Для сравнения: в 2019 году в большей части банков справка о доходах была необходима при сумме более 5 тысяч рублей.

Кредиты наличными чаще всего выдаются на срок до 3-5 лет. В некоторых банках можно найти предложения со сроком погашения до 7 лет. Максимальная сумма кредита достигает 15-20 тысяч рублей, однако в большинстве банков ограничивается 10 тысячами.

Не теряют актуальность онлайн-кредиты. В декабрьском обзоре мы изучили варианты кредитов, их условия и порядок оформления. На данный момент осталось всего четыре доступных кредита. Ставки по ним – от 26,9% до 35%.

Кредиты на недвижимость и авто



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В данную категорию включены как кредиты на общих условиях, так и специальные программы застройщиков с крупными банками.

Для рынка недвижимости этот год завершился практически полным сворачиванием кредитования. В январе шесть банков выдавали кредиты на покупку и строительство жилья на общих условиях. Ставки по ним находились в пределах 12,47-15% годовых. С мая банки начали приостанавливать выдачу кредитов на недвижимость. К июлю их осталось всего три . Сегодня оформить кредит на строительство или покупку жилья на общих основаниях нельзя.

Для тех кто планирует покупать новостройку в одном из ЖК-партнеров, действуют более выгодные условия в первые 12-24 месяца после получения кредита. В начале года пять банков выдавали партнерские кредиты. Варианты можно было найти как в столице, так и в регионах. К концу года партнерские кредиты остались только в Белинвестбанке. В первые 12-24 месяца ставка составила 4,99-10,99%, далее – 13,33%.

В трех банках действуют льготные кредиты по указу №240. Процентная ставка по ним составляет 10,75%, но получить кредит смогут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, за прошедший год кредиты подорожали менее чем на 1%. Однако получить их стало почти нереально.

Основные требования к кредитополучателю остались прежними. Поручительство и залог в качестве обеспечения, справка о доходах за 3-6 месяцев, возраст не менее 21 года и стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев. Еще в июле мы отметили ужесточение требований к кредитоспособности сразу в двух банках. Если, например, в апреле для получения кредита на 100 тысяч рублей было достаточно иметь доход в 2336 -3200 рублей, то уже в июле доход в зависимости от банка должен составить не менее 2500-4500 рублей.

Аналогично развивалась ситуация на рынке автокредитов. В феврале кредиты на новое авто выдавали в 11 банках . За кредитом на б/у автомобиль можно было обратиться в 7 банков. К октябрю автокредиты остались только в двух банках . В одном из них – только у партнеров. Так, к концу 2020 года получить целевой кредит на автомобиль почти невозможно. Ставки при этом выросли с 12,32-19,9% до 26,9-29,9%.

Кредитки, карты рассрочки и овердрафт



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для совершения покупок в рассрочку пять банков готовы предложить карты рассрочки. Такие карты действуют в сети партнеров банка и позволяют разделить стоимость покупки на несколько месяцев. Стоит сказать, что в июне карты такого типа были доступны в 9 банках , а осенью многие из них приостанавливали выдачу.

Год назад беспроцентная рассрочка, в том числе по картам, действовала на сроки до 12-24 месяцев. В начале 2020 года Нацбанк порекомендовал банкам снизить размер вознаграждения от продажи товаров и услуг в рассрочку до 4% от суммы. Как следствие, сегодня период рассрочки у большей части партнеров не превышает 2-6 месяцев .

Получить рассрочку или кредит на товар можно непосредственно в магазине. В ноябре мы делали обзор безналичных кредитов на товары. Условия там, как правило, более выгодные относительно кредитной карты или кредита наличными.

Чтобы совершать покупки в любых магазинах, больше подходит кредитная карта. Одна из пяти доступных кредиток обойдется в 13,3-28% годовых. В марте выбрать подходящую карту можно было в 9 банках. Ставки составляли 12,25−28,5%. Некоторые карты имеют грейс-период, благодаря которому можно пользоваться деньгами бесплатно в течение первых 20-60 дней после покупки.

Если нет необходимости делать новую карту, можно подключить овердрафт к своей зарплатной (иногда дебетовой) карте. В конце лета – начале осени банки приостанавливали овердрафтное кредитование. К декабрю число овердафтов увеличилось с 7 до 11 предложений от банков