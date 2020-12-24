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Документы подтвердили поддержку стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra
Источник материала: Onliner
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra
Информация в очередной раз подтверждает слова одного из топ-менеджеров Samsung, который ранее заявлял, что некоторые новые устройства других линеек получат «любимые функции» Galaxy Note.
Недавно, напомним, Samsung выступила с опровержением слухов об отказе от линейки Galaxy Note. В сообщении отмечалось, что желание реализовать некоторые возможности Galaxy Note в других девайсах вовсе не означает, что «планшетофон» станет ненужным.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2636), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3300 мАч, 1 SIM
Android, экран 7.6" AMOLED (1768x2208), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 1 SIM
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Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сможет работать со стилусом, что подтверждает информация в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC). В документах новинка фигурирует под...
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