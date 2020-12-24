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Документы подтвердили поддержку стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra

24.12.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сможет работать со стилусом, что подтверждает информация в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC). В документах новинка фигурирует под обозначением SMG998B. Помимо возможности работы с S Pen, также упоминается Wi-Fi 6E и беспроводная (в том числе обратная) зарядка.

Информация в очередной раз подтверждает слова одного из топ-менеджеров Samsung, который ранее заявлял, что некоторые новые устройства других линеек получат «любимые функции» Galaxy Note.

Недавно, напомним, Samsung выступила с опровержением слухов об отказе от линейки Galaxy Note. В сообщении отмечалось, что желание реализовать некоторые возможности Galaxy Note в других девайсах вовсе не означает, что «планшетофон» станет ненужным.

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Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сможет работать со стилусом, что подтверждает информация в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC). В документах новинка фигурирует под...
 
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