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Названы претенденты на звание «Автомобиль года в Европе»

24.12.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жюри самого престижного автомобильного конкурса в мире назвало 29 моделей, которые сразятся за звание «Автомобиль года в Европе». С список вошли машины, которые поступили в продажу в 2020 году как минимум в пяти странах ЕС.

Перечень моделей оказался очень разношерстным. Есть относительно недорогие Dacia Sandero и Fiat 500, а есть премиальные модели вроде Mercedes S-Class или BMW 4-Series. Одним из претендентов является интересный электрокар Honda e, который наверняка вскоре доедет и до нашего рынка (возможно, в подержанном варианте).

Названы претенденты на звание «Автомобиль года в Европе»

Есть шанс стать автомобилем года в Европе у Audi A3. Конкуренцию ему составят еще две баварские машины — BMW 2-Series Gran Coupe и BMW 4-Series. А у Mercedes в 2020-м было аж четыре новинки, которые попали в список претендентов, — GLA, GLB, GLS и S-Class. Большинство моделей из списка не будут официально продаваться у нас, но это не мешает написать вам в комментариях, за кого вы болеете.

Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1984 г.в., 999 999 км
серый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
1924 р.
750$ / 614€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1987 г.в., 325 000 км
черный, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
1994 р.
777$ / 636€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1992 г.в., 250 000 км
белый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
6671 р.
2600$ / 2127€
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Жюри самого престижного автомобильного конкурса в мире назвало 29 моделей, которые сразятся за звание «Автомобиль года в Европе». С список вошли машины, которые...
 
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