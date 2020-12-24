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Названы претенденты на звание «Автомобиль года в Европе»
Источник материала: Onliner
Жюри самого престижного автомобильного конкурса в мире назвало 29 моделей, которые сразятся за звание «Автомобиль года в Европе». С список вошли машины, которые поступили в продажу в 2020 году как минимум в пяти странах ЕС.
Перечень моделей оказался очень разношерстным. Есть относительно недорогие Dacia Sandero и Fiat 500, а есть премиальные модели вроде Mercedes S-Class или BMW 4-Series. Одним из претендентов является интересный электрокар Honda e, который наверняка вскоре доедет и до нашего рынка (возможно, в подержанном варианте).
Есть шанс стать автомобилем года в Европе у Audi A3. Конкуренцию ему составят еще две баварские машины — BMW 2-Series Gran Coupe и BMW 4-Series. А у Mercedes в 2020-м было аж четыре новинки, которые попали в список претендентов, — GLA, GLB, GLS и S-Class. Большинство моделей из списка не будут официально продаваться у нас, но это не мешает написать вам в комментариях, за кого вы болеете.
серый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
черный, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
белый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
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Жюри самого престижного автомобильного конкурса в мире назвало 29 моделей, которые сразятся за звание «Автомобиль года в Европе». С список вошли машины, которые...
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