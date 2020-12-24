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В Березовском районе увольняют сразу четырех директоров школ, в которых честно подсчитали голоса

24.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Березовском районе увольняют сразу четырех директоров школ: директора Березовской базовой школы Инну Жукович, директора Здитовской средней школы Виталия Жуковича, директора СШ № 3 Белоозерска Светлану Карпович и директора СШ № 1 Березы Николая Жуковича, пишет Свабода.



Начальник отдела образования Березовского райисполкома Александр Шимчук сказал журналистам, что директора «написали заявления по собственному желанию, устали, наверное».

«А то, что директора уволились, это сенсация? — спросил он. — Я здесь сенсации никакой не вижу. Сами директора написали по собственному желанию, я не вижу никакой проблемы».

Николай Жукович, как сказали в отделе образования, пока работает, заявление он пока не написал.

На сайте change.org размещена петиция с требованием прекратить увольнение директоров. Родители школьников и сами школьники выражают в ней поддержку Николаю Жуковичу.

В социальных сетях высказывается мнение, что Николай Жукович попал в опалу якобы за то, что не принял участия в провластном митинге. В отделе образования посоветовали обращаться к самому Николаю Жуковичу, однако пообщаться с ним пока не удалось.

Директора Инна Жукович и Светлана Карпович от комментариев отказались. Сайт 1reg.by сообщает, что в Березовской базовой школе работала избирательная комиссия, которую возглавляла директор, и там на выборах победила Светлана Тихановская. На участке, который был в Белоозерской СШ № 3, также победила Светлана Тихановская.

Виталий Жукович сказал журналистам, что его увольняют и 24 декабря у него последний день работы.

«Я не планировал увольняться, для меня лично это было неожиданностью. Никаких мыслей об увольнении не было. Это принуждение к увольнению», — сказал Виталий Жукович.


В соцсетях высказывается мнение, что основанием для увольнения стало то, что директор был в инициативной группе Виктора Бабарико.

«Я заинтересован и хочу работать в должности директора, меня поддерживает коллектив и местное сообщество, они видят нашу работу. Я работаю директором уже около 14 лет. И то, что, мол, одновременно «устали» четыре директора Березовского района, не выдерживает критики. Не устали, ни один из директоров школ не устал», — сказал он.

Виталий Жукович сначала отказался писать заявление по согласию сторон, но потом «увидел развитие событий, началось какое-то давление».
 
 
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В Березовском районе увольняют сразу четырех директоров школ: директора Березовской базовой школы Инну Жукович, директора Здитовской средней школы Виталия...
 
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