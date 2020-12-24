ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Загрызли 13 овец и ни одной не съели. На Гомельщине неизвестные животные нападают на домашний скот

24.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Последний случай произошел 10 декабря в деревне Грабовке, передает TUT.BY.




В этот день на глазах у местного жителя загрызли 13 овец — Александр Кузьменков пас стадо на поле и уже собирался домой. Но в этот момент кто-то стал гнать овец к лесу, одну за одной сбивать с ног, разгрызать горло и гнаться за следующей.

Мужчина предполагает, что это сделала стая волков — разобраться было трудно, но многие эксперты ставят теорию под сомнение: почему тогда не ели животное, а лишь убивали. Да и тактика охоты, говорят, далеко не волчья. Есть вероятность, что сделали это одичавшие собаки.

Поэтому, кто уничтожил стадо скота, пока неизвестно. Убитых животных мужчина оставил в качестве приманки на поле и постарается выследить хищника.

Нападение диких животных для Гомельщины не редкость. Так, минувшей осенью в Чечерском районе волки задрали семь собак. Жалуются на аналогичную проблему и жители Лельчицкого района.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний случай произошел 10 декабря в деревне Грабовке, передает TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Документы подтвердили поддержку стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика