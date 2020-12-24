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Гутор получит две бутылки именного пива от Месси

24.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недавно забил 644-й гол за «блауграну», побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.



Производитель пива, который является спонсором Месси, создал 644 бутылки именного пива, где пронумерованы все голы аргентинца. Все пиво подарят 160 вратарям, в зависимости от того, кто сколько мячей пропустил.

Таким образом, вратарь «Шахтера» Александр Гутор получит две бутылки именного пива.

Напомним, в 2011 году в матче БАТЭ – «Барселона» (0:5) голкипер пропустил два гола от аргентинца.
 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недавно забил 644-й гол за «блауграну», побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.
 
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