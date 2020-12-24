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47 евродепутатов потребовали отозвать чемпионат мира по хоккею 2021 из Беларуси

24.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

47 депутатов Европарламента потребовали отменить чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси. И направили открытое обращение к президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, передает "Еврорадио".


47 депутатов Европарламента потребовали отменить чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси / violavoncramon.eu

Евродепутаты напомнили, что устав Международной федерации хоккея исключает при проведении соревнований любые оскорбления или унижение человеческого достоинства, любые формы физического или сексуального насилия, морального или психологического давления:

“Александр Лукашенко, жестокий диктатор и самопровозглашенный любитель хоккея, идет вразрез со всеми нравственными принципами, которыми дорожит ваша федерация и истинный дух спортивного мастерства.

Лукашенко и его режим притесняли, избивали, приставали, жестоко пытали и насиловали женщин и мужчин, которые отстаивали свои основные права.

Диктаторы, подобные Лукашенко, не уважают спорт так, как вы это делаете, они используют его для того, чтобы узаконить свой жестокий режим и симулировать легитимность. Сейчас Международный олимпийский комитет болезненно осознает этот бесспорный тезис и начал принимать меры против режима Лукашенко”, — говорится в письме.

Евродепутаты призвали не узаконивать жестокость и придерживаться принципов, которые декларирует устав Федерации. И надеются, что чемпионат не будет перенесен в Россию, “которая остается единственным источником легитимности Лукашенко”. 

Европейский парламент в резолюции принятой 17 сентября 2020 года, уже призывал Рене Фазеля отозвать чемпионат мира из Беларуси, где не соблюдается демократия и грубо нарушаются права человека.
 
 
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47 депутатов Европарламента потребовали отменить чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси. И направили открытое обращение к президенту Международной федерации...
 
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