47 евродепутатов потребовали отозвать чемпионат мира по хоккею 2021 из Беларуси

47 депутатов Европарламента потребовали отменить чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси / violavoncramon.eu





Евродепутаты напомнили, что устав Международной федерации хоккея исключает при проведении соревнований любые оскорбления или унижение человеческого достоинства, любые формы физического или сексуального насилия, морального или психологического давления:





“Александр Лукашенко, жестокий диктатор и самопровозглашенный любитель хоккея, идет вразрез со всеми нравственными принципами, которыми дорожит ваша федерация и истинный дух спортивного мастерства.





Лукашенко и его режим притесняли, избивали, приставали, жестоко пытали и насиловали женщин и мужчин, которые отстаивали свои основные права.





Диктаторы, подобные Лукашенко, не уважают спорт так, как вы это делаете, они используют его для того, чтобы узаконить свой жестокий режим и симулировать легитимность. Сейчас Международный олимпийский комитет болезненно осознает этот бесспорный тезис и начал принимать меры против режима Лукашенко”, — говорится в письме.





Евродепутаты призвали не узаконивать жестокость и придерживаться принципов, которые декларирует устав Федерации. И надеются, что чемпионат не будет перенесен в Россию, “которая остается единственным источником легитимности Лукашенко”.





Европейский парламент в резолюции принятой 17 сентября 2020 года, уже призывал Рене Фазеля отозвать чемпионат мира из Беларуси, где не соблюдается демократия и грубо нарушаются права человека.