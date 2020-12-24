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Правительство скорректировало порядок распределения выпускников учебных заведений, прошедших военную службу по призыву и контракту

24.12.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство скорректировало порядок распределения, перераспределения и направления на работу выпускников, получивших высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, порядок возмещения затраченных государством средств на их подготовку. Соответствующие изменения в постановление Совета министров № 821 от 22 июня 2011 года внесено постановлением № 737 от 17 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны.

Правительство скорректировало порядок распределения выпускников учебных заведений, прошедших военную службу по призыву и контракту

Согласно нововведениям, первоочередным правом выбора места работы теперь пользуются в том числе выпускники, прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей на обучение, достигшие высоких результатов в учебе, высоких показателей в общественной работе, научно-исследовательской деятельности.

Документ также закрепляет за выпускниками право засчитать в срок обязательной работы по распределению период военной службы по призыву и контракту (по письменному заявлению выпускника).

Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу.

 
 
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Правительство скорректировало порядок распределения, перераспределения и направления на работу выпускников, получивших высшее, среднее специальное или...
 
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