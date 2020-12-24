Источник материала: Хартия'97

В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой 1 24.12.2020, 9:59

Но продавать разрешили не все и не всем.

В Беларуси разрешили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения.

Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении говорится, что запрет на торговлю пиротехническими изделиями теперь не распространяется на продажу пиротехнических изделий технического назначения отдельным организациям — их перечень содержится в постановлении.

Также разрешена оптовая и розничная торговля следующими видами пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности:

бенгальские огни (свечи);

хлопушки;

тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, запрет на торговлю пиротехникой был введен 12 августа. В постановлении было написано, что оно принято на основании Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», с целью обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов.

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