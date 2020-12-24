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В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой
Но продавать разрешили не все и не всем.
В Беларуси разрешили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения.
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В постановлении говорится, что запрет на торговлю пиротехническими изделиями теперь не распространяется на продажу пиротехнических изделий технического назначения отдельным организациям — их перечень содержится в постановлении.
Также разрешена оптовая и розничная торговля следующими видами пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности:
бенгальские огни (свечи);
хлопушки;
тортовые свечи (фонтаны холодного огня).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, запрет на торговлю пиротехникой был введен 12 августа. В постановлении было написано, что оно принято на основании Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», с целью обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов.
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Но продавать разрешили не все и не всем.
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