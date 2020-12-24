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Минчане выстроились в цепь солидарности на Логойском тракте
Источник материала: Хартия'97
Минчане выстроились в цепь солидарности на Логойском тракте
Акция прошла в поддержку Николая Дедка.
Минчане вчера вечером выстроились в цепь солидарности на Логойском тракте, сообщает телеграм-канал
Акция прошла в поддержку политзаключенного Николая Дедка.
Один из участников акции держал в руках плакат «Не дадим убить Миколу!».
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Акция прошла в поддержку Николая Дедка.
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