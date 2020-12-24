Источник материала: ProBusiness



Светлана Чирва. Фото предоставлено компанией Visa

На фоне социального дистанцирования из-за пандемии COVID-19 количество безналичных операций в регионе CEMEA продолжает стремительно расти. Этому росту особенно способствует внедрение новых платежных решений (например, Tap to Phone), которые значительно упрощают процесс расчетов бизнеса с клиентами. О трендах, которые сохранятся в 2021 году, о том, что лежит в их основе и как бизнес может использовать все это себе на пользу, рассказала Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

— Как вы охарактеризуете развитие платежных технологий в регионе? Как они влияют на бизнес и городскую среду?

— Согласно данным Национального банка Республики Беларусь за III квартал 2020 года, доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием банковских платежных карт достигла почти 60%. Это на 4% выше показателя прошлого года. Рост безналичных платежей в данном случае — это не только дань тренду на безопасность во всех сферах деятельности, но и показатель готовности рынка к инновационным платежным решениям.

2020 год изменил наше отношение к электронной коммерции:

80% пользователей региона CEMEA считают ее удобной и планируют в дальнейшем использовать цифровые платежи (данные: Digital Dialogues: Driving digital commerce for small and medium-sized businesses, Visa and the Financial times white paper, 2020)

Согласно данным Visa, в Беларуси объем онлайн-платежей вырос на 35% в III квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы видим, что люди становятся более открытыми к новым технологиям и готовы оставить наличные в прошлом. Тем более это актуально с учетом того, что в период пандемии многие сферы нашей жизни перешли в онлайн. Бизнесу критично важно быстро адаптироваться и внедрить простые и безопасные цифровые решения. Использование смелых инновационных платежных решений стало мощным стимулом для бизнеса. Например, в июне 2020 года совместно с Приорбанком мы реализовали коммерческий запуск технологии Tap to Phone, которая позволяет превратить любой смартфон в POS-терминал.

Такие решения, как Tap to Phone, направлены на то, чтобы повысить спрос на товары и услуги небольших локальных бизнесов. Они упрощают внедрение бесконтактных платежей и дают возможность предпринимателям предлагать своим клиентам разные способы оплаты на выбор.

Чтобы предложить покупателю безопасные бесконтактные платежи, бизнесу сейчас не нужен дорогостоящий POS-терминал — он может установить приложение на любой Android-смартфон и сразу же принимать платежи. Таким образом, технология позволяет привлечь новых клиентов и увеличить лояльность уже существующих покупателей, которые хотят оплачивать товары и услуги бесконтактно. Гибкость и адаптация к новым реалиям очень важны для бизнеса в период нестабильности.



Фото предоставлено компанией Visa

Тенденция к мгновенной реакции бизнеса на запросы пользователей меняет и городскую платежную среду в целом: бесшовная оплата становится нормой, что стимулирует и других участников платежной экосистемы внедрять оплату картами. Так, например, в Борисове бесконтактная оплата проезда во всем общественном транспорте уже доступна для жителей и гостей города.

Это стало возможно именно благодаря технологии Tap to Phone. Теперь у пассажира, есть возможность оплатить проезд с помощью карты или смартфона. Кроме того, для оптимизации приема платежей за проезд в Минском метрополитене был внедрен сервис Express Transit with Apple Pay. Благодаря ему для расчетов не требуется разблокировка гаджета , а iPhone активизирует функцию оплаты даже спустя некоторое время после разрядки батареи.

Мы видим, что жители Минска положительно отзываются о возможности оплаты проезда телефоном и другими устройствами (часами, кольцами, браслетами) в транспорте и охотно делятся своим опытом использования технологий. Согласно опросу , который мы проводили в рамках спецпроекта о городской мобильности, студенты ценят инновационность, старшее поколение — экономию времени. Главным преимуществом для всех стало упрощение жизни, ведь возможность бесконтактной оплаты позволяет не думать о том, сколько наличных есть в кошельке.



Фото предоставлено компанией Visa

— Какова стратегия Visa в регионе и в чем состоят основные достижения 2020 года? Какие тренды постковидного мира в сфере платежей вы отмечаете? Как они могут повлиять на бизнес?

— В основе изменений бизнес-тенденций всегда лежит потребительский опыт. Для предпринимателей часто именно успешный и понятный платежный опыт является ключевым фактором для привлечения покупателей.

Мы отмечаем несколько основных трендов эпохи пост-COVID-19:

1. Электронная коммерция в режиме реального времени. Массовое появление платформ для интегрированной торговли улучшает качество обслуживания клиентов. 2020 год стал беспрецедентным для электронной коммерции: у компаний появилась потребность в предоставлении специальных опций для онлайн-покупок и новых форм доставки. 2021 год еще больше подтолкнет бизнес к тому, чтобы все это укоренилось в повседневной жизни потребителей.

Уменьшение барьеров на пути потребителей к новым покупкам, новые технологические возможности и стратегия многоканальной торговли позволят предприятиям стать еще более гибкими и удовлетворять постоянно меняющиеся потребности своих клиентов. И это касается не только больших корпораций. Во всем мире правительства повышают лимиты на бесконтактные платежи, общественный транспорт переходит на системы бесконтактных платежей. А малые предприятия используют эту гибкость в своих интересах, находя все новые и новые возможности для привлечения покупателей.

2. Купи сейчас, заплати позже: соответствие потребностям клиентов в отношении новых гибких способов и возможностей оплаты имеет важное значение в постковидном мире.

Например, растет спрос на рассрочку, которая дает потребителям возможность разделить общую сумму покупки на более мелкие платежи без комиссии и избежать крупных единоразовых финансовых затрат. Рассрочка также служит для предпринимателей отличным инструментом увеличения продаж, доходов и лояльности клиентов.

3. Развитие сети и способов приема платежей: потребители быстро откажутся от покупки, если знакомый им надежный способ оплаты недоступен или они не чувствуют себя в безопасности. Предприниматели должны соответствовать ожиданиям покупателей относительно выбора способов оплаты, добавляя на свои сайты и в приложения такие варианты, как оплата картой и кнопка «Купить».

Такие услуги, как, например, Visa Click to Pay, избавляют от необходимости вводить платежные реквизиты при проведении каждой транзакции. В то же время токенизация и удаленная коммерция повышают безопасность и упрощают порой громоздкий процесс оформления заказа.



Фото предоставлено компанией Visa

4. Рост уровня мошенничества в онлайн-транзакциях: несмотря на постоянное улучшение систем защиты, мошенники становятся все более изощренными. Учитывая переход большого количества пользователей в онлайн, малым предприятиям необходимо обратить особое внимание на защиту своих ресурсов и безопасность оплаты. Ведь сейчас они находятся в более уязвимом положении, нежели большие компании, где все эти вопросы уже решены.

Как глобальная компания платежных технологий, мы прежде всего учитываем потребности конкретного рынка и макротренды. То есть, если среди наших партнеров и потребителей есть запрос на новые решения, мы, помимо развития традиционных продуктов и сервисов, расширяем новые сегменты использования электронных платежей.

Например, в этом году для улучшения потребительского опыта Visa реализовала новые, расширенные возможности сервиса мобильных переводов. Мы сделали это с помощью запуска в Беларуси глобального сервиса онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias. Сервис Alias позволяет упростить процедуру денежных переводов. Человеку достаточно ввести мобильный номер получателя, чтобы перевести средства на карту любого банка, поддерживающего Alias Directory Service.

Такой сервис избавляет от необходимости передавать 16-значный номер карты. Он особенно актуален для тех, кто, к примеру, хотел бы перевести средства своим родным из-за рубежа. С этой технологией можно отправить сумму в рамках установленного лимита непосредственно на карту Visa получателя. Услугой можно воспользоваться как в Беларуси, так и в странах СНГ — в России, Украине, Казахстане и в ряде других стран мира.



Фото предоставлено компанией Visa

— Как Visa помогает восстанавливать глобальную экономику после COVID-19? Что делает компания для поддержки предпринимательства на глобальном уровне и в Беларуси?

— В первую очередь, наша роль состоит в обеспечении доступности нашей сети. Для эффективной работы платежной экосистемы очень важен бесперебойный поток безопасной торговли через любой канал или устройство. Также мы ищем способы сделать электронную коммерцию доступной для большего числа людей, предприятий малого и микробизнеса.

Мы продолжаем делиться опытом и помогаем бизнесу, проводя социальные проекты и благотворительные инициативы. Поддерживаем малый бизнес и сообщества, наиболее пострадавших от пандемии.

Например:

Чтобы привлечь внимание потребителей к местным предпринимателям, мы запустили международный проект Where You Shop Matters . В его рамках мы рассказываем о продуктах и сервисах локального малого и среднего бизнеса, тем самым стимулируя спрос на местные товары и услуги.

. В его рамках мы рассказываем о продуктах и сервисах локального малого и среднего бизнеса, тем самым стимулируя спрос на местные товары и услуги. Для поддержки женщин-предпринимателей мы запустили She’s Next, Empowered by Visa. Беларусь стала первой из стран Европы и СНГ, где была развернута эта глобальная программа. В рамках этой инициативы мы предлагаем женщинам-предпринимателям поддержку — организуем программы обучения, менторские сессии, выделяем гранты и, что важно, расширяем комьюнити. She’s Next объединяет начинающих и уже успешных предпринимательниц в сообщества, которые вдохновляют женщин на то, чтобы открыть свое собственное дело и развивать его.



Фото предоставлено компанией Visa

Согласно нашим опросам, не только в Беларуси, но и в других странах региона (Украине, Грузии) основным препятствием для женщин на пути к предпринимательству являются культурные стереотипы и страхи. Мы же стараемся на успешных примерах показать, как важно не бояться и идти к своей мечте. Ведь на самом деле женщины являются отличными организаторами и добиваются больших успехов в бизнесе.

В Беларуси мы видим активное развитие технологичных стартапов. Поэтому, кроме бизнес-школ, которые Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при нашей поддержке организовала в регионах в начале этого года, мы попробовали новаторский для нас формат онлайн-хакатона. Нам удалось привлечь партнеров и общими усилиями предоставить женщинам поддержку в виде обучения, менторства и грантов.

Заявки мы принимали со всей Беларуси, а затем менторы помогли проработать свою бизнес-идею более чем 20 командам. В онлайн-режиме участники работали над бизнес-стратегией, правильным позиционированием, развивали навыки подготовки презентации и учились продвигать идею среди потенциальных инвесторов. Ключевым условием для участия в финале было наличие рабочего прототипа продукта, что мотивировало участников пройти путь от идеи до решения в кратчайшие сроки.

Сейчас особенно важно, чтобы бизнес мог успешно функционировать в цифровой среде и умел привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-формат. Этим факторам жюри уделяло особое внимание. Кроме того, среди предложенных идей было много социально ответственных решений, связанных с экологией и благотворительностью. Для самых перспективных решений мы предоставили гранты на развитие предложенных участниками проектов.

— Поделитесь планами на 2021 год: каких новых решений для рынка можно ожидать? Пришлось ли корректировать их в связи с пандемией и глобальным экономическим кризисом?

Сегодня Visa фокусируется на трех направлениях:

1. Развитие классических платежей. Традиционное для нас направление подразумевает:

Обслуживание ежедневных расходов потребителей

Развитие инфраструктуры приема электронных платежей. В частности, совместно с банками-партнерами мы постоянно работаем над актуальными карточными продуктами для малого бизнеса.

2. Инновации. В связи с активным развитием электронной коммерции мы обращаем большое внимание на цифровые платежи или новые источники платежей. Целью ставим улучшение клиентского опыта. Так, например, уже упомянутый выше Visa Tap to Phone мы считаем одним из ключевых решений в развитии инфраструктуры приема платежей для малого бизнеса.

3. Дополнительные сервисы для банков. Мы активно развиваем такое направление, как консультационные и экспертные услуги, чтобы позволить банкам быть ближе к своим клиентам и обеспечить их максимально возможным спектром полезных решений.



Фото предоставлено компанией Visa

Несмотря на сложные вызовы 2020 года, нам удалось внедрить все запланированные проекты. Это, как я уже говорила:

Поддержка малого и среднего бизнеса

Инновационные транспортные решения

Новые продукты и программы лояльности, котороые мы реализуем совместно с банками, для потребителей.

В основе нашей стратегии лежит долгосрочная перспектива. Мы планируем и дальше развивать инновационное направление платежных технологий — технологии Visa Alias, Tap to Phone — и расширять доступность этих решений для пользователей. Обеспечивает безопасность всех транзакций технология Visa Token Service, которая заменяет конфиденциальную информацию о платежном счете цифровым номером счета или «токеном».

Эта технология значительно снижает риски мошеннических транзакций и позволяет бизнесу быть уверенным в безопасности транзакций, так как токены не содержат деталей платежного счета клиента, например, 16-значного номера карты. Они могут безопасно храниться у онлайн-торговцев или на мобильных устройствах, что делает электронную коммерцию и мобильные платежи еще более удобными.

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