Невзоров: Первый настоящий памятник путинской эпохе

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Публицист прокомментировал появление памятника Аленке в российском Нововоронеже, который ужаснул местных жителей.





Монумент установили предположительной основательнице поселения к 250-летию Нововоронежа. Но из-за жалоб местных жителей власти демонтировали памятник уже через несколько дней.

– Это первый настоящий памятник путинской эпохе, – заявил Александр Невзоров в эфире Эха Москвы . – Мы видим чокнутую тетку, в которой сконцентрировано время. Мы видим тетку, которая только что проголосовала за поправки к Конституции, тетку, которая отдала сына в армию, и его убили на Донбассе, а последние две тысячи она отнесла попу, чтобы сына помянули.

У нее нет канализации. Она никогда не увидит Парижа, Елисейских полей или каналов Венеции. Ее иногда, между делом потр…т пьяный электрик, уходит, не прощаясь, забыв у нее в бюстгальтере пассатижи наверняка.

Но она счастлива, и это видно по ее лицу. Она счастлива, потому что комплекс С-400, потому что Крымнаш. И ее дикость, и уродство – это и есть лицо времени.

И этот памятник прекрасен тем, что его можно ставить везде, всегда и всем. Говорят, что служила Скабеева или Терешкова моделями для этого памятника. Но это никак не подтверждается.

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