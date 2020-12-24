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Невзоров: Первый настоящий памятник путинской эпохе
24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист прокомментировал появление памятника Аленке в российском Нововоронеже, который ужаснул местных жителей.
Монумент установили предположительной основательнице поселения к 250-летию Нововоронежа. Но из-за жалоб местных жителей власти демонтировали памятник уже через несколько дней.
– Это первый настоящий памятник путинской эпохе, – заявил Александр Невзоров в эфире
У нее нет канализации. Она никогда не увидит Парижа, Елисейских полей или каналов Венеции. Ее иногда, между делом потр…т пьяный электрик, уходит, не прощаясь, забыв у нее в бюстгальтере пассатижи наверняка.
Но она счастлива, и это видно по ее лицу. Она счастлива, потому что комплекс С-400, потому что Крымнаш. И ее дикость, и уродство – это и есть лицо времени.
И этот памятник прекрасен тем, что его можно ставить везде, всегда и всем. Говорят, что служила Скабеева или Терешкова моделями для этого памятника. Но это никак не подтверждается.
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О памятнике Аленке в российском Нововоронеже.
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