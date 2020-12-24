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Фонд BYSOL вместо финансовой помощи теперь будет предоставлять уволенным работу

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как учительница из Рогачева сможет преподавать в Майами.

Инициатива BYSOL больше не будет делать денежные выплаты уволенным по политическим мотивам, программа помощи изменила направление. Об этом сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак сообщил в эфире Еврорадио.

Фонд BYSOL вместо финансовой помощи теперь будет предоставлять уволенным работу

— Те, кто обратился к нам до 18 декабря, получат все выплаты. После 18 декабря основнная программа помощи уволенным начинает работать в новом формате . Эти люди получат возможность найти работу у лояльных работодателей по своей профессии или переквалифицировавшись, — отметил Стрижак.

Он рассказал, что помощь в трудоустройстве является более надежной, чем разовая финансовая помощь, и объяснил, как она будет работать.

— Жизнь продолжается и людям нужны деньги не только на первое время, а в случае, если революция затянется, то и дольше. Мы перестроили свою работу таким образорм, что будем поддреживать инициатвы, которые занимаются помощью в предоставлении работы.  

Мы уже сотрудничаем с несколькими инициативами и начали делать продукты, которые позволяют людям помогать друг другу.

Например, где-нибудь в Рогачеве или в Шарковщине уволили учительницу русского языка. Мы понимаем, что там тоько один работодатель — районо — и, если она уволена по политическим причинам, то туда она больше никогда не устроится.

В то же время у американских диаспор, например, очень большой запрос на людей, которые могли бы учить их детей русскому или белорусскому языку, чтобы они не теряли этот навык.

В Америке или в той же Германии это стоит очень дорого. Но если будет платформа, которая позволит объединить учительницу из Рогачева и ту семью в Майами, которая хочет учить своего ребенка, это будет для них дешевле, чем на рынке США, а для нее значительно больше, чем в белорусской школе.  

И в этом случае человек перестает зависеть от белорусской госсистемы, что немаловажно, — отметил сооснователь фонда помощи.  

Он рассказал, что подобных вариантов трудоустройства найдено достаточно много и что уже в следующем месяце механизмы по предоставлению работы заработают.

 
 
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