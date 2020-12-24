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В Беларуси впервые с 2008 года появится посол США
24.12.2020 10:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: euroradio.fm
Накануне дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Ее кандидатуру неделю назад одобрил Сенат США.
Должность посла США в Беларуси оставалась вакантной с 2008 года, когда страны отозвали своих послов. Все последующее время посольства возглавляли временные поверенные.
Кандидатуру Джули Фишер на пост американского посла в Минск выдвинул Дональд Трамп.
Примечательно, что решение вопроса о возвращении посла в Беларусь совпало с ухудшением отношений между странами в связи с негативной оценкой, которую США дали прошедшим в Беларуси президентским выборам и насилию в отношении протестующих. Информация о присяге Фишер появилась одновременно с опубликованием
Ранее Фишер занимала должность временного поверенного в делах США в России. Также в ее дипломатической карьере – работа замглавы миссии США при НАТО, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси, пишет
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Накануне дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Ее кандидатуру неделю назад одобрил Сенат США.
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