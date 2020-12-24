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В Москве расстреляны две женщины-тезки: охота на Наталий

24.12.2020 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Москве расстреляны две женщины-тезки: охота на Наталий
Иллюстративное фото
Две женщины с одинаковыми именами были расстреляны при схожих обстоятельствах в среду вечером в Москве. Сейчас полиция пытается установить, нет ли связи между этими инцидентами.

Как стало известно «МК», первое покушение было совершено в 20.00 на улице Беловежская. Неизвестный встретил возле подъезда 40-летнюю Наталью, уроженку Саратова, и выстрелил ей в голову из неустановленного оружия. После этого он сбежал - скорее всего, убийцу спугнули. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Спустя два с лишним часа на Профсоюзной улице при аналогичных обстоятельствах была смертельно ранена 30-летняя Наталья, хореограф танцевальной студии. Неизвестный также подстерег ее возле подъезда. После выстрелов он выбросил пистолет и скрылся. Женщина скончалась в реанимации 64-й горбольницы.

Полиция считает, что речь идет о простом совпадении. Однако следствие все же уточняет, не были ли эти случаи связаны между собой. Производится сличение гильз, проверяется, не были ли две жертвы знакомы.
 
 
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