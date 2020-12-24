Источник материала: UDF



Елена Кустова после суда / viciebskspring.org

«Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов общество раскололось», — говорила на суде Елена Кустова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске осудили женщину за то, что она сняла со стены портрет Лукашенко Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве.

Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику милиции. В качестве наказания выписали штраф 216 рублей,витебские правозащитники.В протоколе, который зачитали в суде, было написано, что23 ноября в холле общежития «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены портрет Александра Лукашенко, унесла в свою комнату и «вырезала» из рамки. Кустова говорит, что портрет она не «вырезала», а «достала и аккуратно сложила». А «3%» написала, потому что именно столько ей с двумя детьми остается на жизнь после всех выплат из зарплаты.Кустова не признала себя виновной и по второму протоколу — о неповиновении сотруднику милиции. В протоколе говорилось, что на следующий день 24 ноября женщина якобы «размахивала руками и хватала инспектора (по делам несовершеннолетних) за форменное обмундирование».Елена Кустова объяснила, что в тот день ее приехали задерживать за инцидент с портретом Лукашенко, а инспектор должен был передать двух ее несовершеннолетних дочек бабушке. Но у одной из девочек от страха началась истерика. Елена хотела успокоить детей, но ее силой вывели из комнаты и забрали в отделение милиции.Судьяпризнал Елену Кустову виновной по обоим протоколам.