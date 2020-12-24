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В Витебске осудили женщину за то, что она сняла со стены портрет Лукашенко

24.12.2020 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Витебске осудили женщину за то, что она сняла со стены портрет Лукашенко
Елена Кустова после суда / viciebskspring.org
Повара Витебской областной больницы Елену Кустову оштрафовали за то, что она сняла со стены в общежитии портрет Александра Лукашенко, вынула из рамки фотографию, на подкладке рамки написала «3%», и повесила ее на место.

Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику милиции. В качестве наказания выписали штраф 216 рублей, сообщают витебские правозащитники.

В протоколе, который зачитали в суде, было написано, что Елена Кустова 23 ноября в холле общежития «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены портрет Александра Лукашенко, унесла в свою комнату и «вырезала» из рамки. Кустова говорит, что портрет она не «вырезала», а «достала и аккуратно сложила». А «3%» написала, потому что именно столько ей с двумя детьми остается на жизнь после всех выплат из зарплаты.

«Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов общество раскололось», — говорила на суде Елена Кустова.


Кустова не признала себя виновной и по второму протоколу — о неповиновении сотруднику милиции. В протоколе говорилось, что на следующий день 24 ноября женщина якобы «размахивала руками и хватала инспектора (по делам несовершеннолетних) за форменное обмундирование».

Елена Кустова объяснила, что в тот день ее приехали задерживать за инцидент с портретом Лукашенко, а инспектор должен был передать двух ее несовершеннолетних дочек бабушке. Но у одной из девочек от страха началась истерика. Елена хотела успокоить детей, но ее силой вывели из комнаты и забрали в отделение милиции.

Судья Андрей Шидловский признал Елену Кустову виновной по обоим протоколам.
 
 
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Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве.
 
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