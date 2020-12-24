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Тест по любимой новогодней рекламе. Почувствуйте приближение праздников
Источник материала: Tut.by
В суете новостей и бытовых дел иногда и не успеваешь заметить, как Новый год уже на носу. Часто о празднике вспоминаешь, только когда начинаешь видеть рождественский декор в городе, специальные предложения от ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января и, конечно, новогоднюю рекламу по телевизору. Сейчас «ящик» стали смотреть меньше, но раньше некоторые ролики были прямо-таки культовыми. Готовы вспомнить их? Поехали!
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Сейчас «ящик» стали смотреть меньше, но раньше некоторые новогодние рекламные ролики были прямо-таки культовыми. Готовы вспомнить их?
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