Тест по любимой новогодней рекламе. Почувствуйте приближение праздников

Источник материала: Tut.by

В суете новостей и бытовых дел иногда и не успеваешь заметить, как Новый год уже на носу. Часто о празднике вспоминаешь, только когда начинаешь видеть рождественский декор в городе, специальные предложения от ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января и, конечно, новогоднюю рекламу по телевизору. Сейчас «ящик» стали смотреть меньше, но раньше некоторые ролики были прямо-таки культовыми. Готовы вспомнить их? Поехали!