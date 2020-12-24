В Dana Mall проходит выставка «Ничосе». Она об удивительных фактах и достижениях

Источник материала: Tut.by

В Минске заработала выставка «Ничосе» , и она об удивительных фактах и достижениях со всего мира. Почти сотня экспонатов расположилась на 600 м² на третьем этаже Dana Mall. Стоимость входного билета — от 11 до 15 рублей, выставка работает до 31 января.



Экспонат, посвященный самому высокому человеку в мире

Создатели экспозиции собрали удивительные факты и достижения со всего света и превратили их в интерактивные инсталляции — а их около сотни. О каких фактах идет речь, спросите вы? Вот только некоторые из них:

знали ли вы, что символом домашнего очага в старину были тараканы? Существовал даже интересный обычай: в новый дом старались первыми пускать этих милых созданий из предыдущего жилья. Доходило даже до того, что переселенцы в Сибирь или на Дальний Восток везли с собой верных постояльцев на тысячи километров;

Роберт Уодлоу — самый высокий человек в мире, чей рост занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост — 272 см. Уже в 8 лет рост Роберта составлял 188 см. А в 10 лет с ростом 198 см и весом 100 кг Роберт спокойно носил своего отца на руках;

над Антарктикой запрещены полеты вертолетов, так как пингвины, у которых короткая шея, пытаются посмотреть на них и валятся, как домино.





Помимо этого, на выставке проводят десять мастер-классов для детей всех возрастов. Можно создать, например, объемную картину или панно из гвоздиков и ниток, а для любителей сладкого можно сделать шоколадную картинку. Еще варианты поделок на интерактивном обучении: браслеты из бусин, магниты с собственным дизайном, игрушки-антистресс. Мастер-классы оплачиваются отдельно, в стоимость билетов не входят. Цены — от 7 рублей за один до 59 рублей за все сразу.









Кроме того, по выставке можно заказать экскурсию. Персонально для одного или для группы людей. Обещают, что гид расскажет еще больше необычных фактов и историй. Позаботились создатели «Ничосе» и о вашем Instagram: на территории, где расположилась выставка, можно найти более 15 зон для ваших фото.

Выставка «Ничосе» Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00 до 31 января

Где: ТЦ Dana Mall (ул. Петра Мстиславца, 11), третий этаж возле «Электросилы»

Сколько: билет — от 11 до 15 рублей, мастер-классы от 7 рублей за один до 59 рублей за все