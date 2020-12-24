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В Dana Mall проходит выставка «Ничосе». Она об удивительных фактах и достижениях
Источник материала: Tut.by
В Минске заработала
Создатели экспозиции собрали удивительные факты и достижения со всего света и превратили их в интерактивные инсталляции — а их около сотни. О каких фактах идет речь, спросите вы? Вот только некоторые из них:
Помимо этого, на выставке проводят десять мастер-классов для детей всех возрастов. Можно создать, например, объемную картину или панно из гвоздиков и ниток, а для любителей сладкого можно сделать шоколадную картинку. Еще варианты поделок на интерактивном обучении: браслеты из бусин, магниты с собственным дизайном, игрушки-антистресс. Мастер-классы оплачиваются отдельно, в стоимость билетов не входят. Цены — от 7 рублей за один до 59 рублей за все сразу.
Кроме того, по выставке можно заказать экскурсию. Персонально для одного или для группы людей. Обещают, что гид расскажет еще больше необычных фактов и историй. Позаботились создатели «Ничосе» и о вашем Instagram: на территории, где расположилась выставка, можно найти более 15 зон для ваших фото.
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В Минске заработала выставка «Ничосе», и она об удивительных фактах и достижениях со всего мира. Экспозиция с сотней экспонатов расположилась на 600 м² на третьем...
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