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Доллар и евро продолжают расти. Российский рубль передумал
Источник материала: Onliner
Вчера все три конкурирующие валюты неожиданно вскарабкались на одну сторону биржевых качелей и торопливо прибавляли вес, подпрыгивали. Наш рубль пропорционально терял. Сегодня он наверняка попробует изменить ситуацию перед выходными. Смотрим, что получится.
Доллар с утра прибавил еще 0,62 копейки. Стоит пока 2,59.
Евро подорожал на 1,58 копейки. Курс — 3,1644. До рекорда (3,1668 за 28 августа) осталось чуть-чуть.
У сотни российских рублей минус 2,52 копейки, курс — 3,4.
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Вчера все три конкурирующие валюты неожиданно вскарабкались на одну сторону биржевых качелей и торопливо прибавляли вес, подпрыгивали. Наш рубль пропорционально...
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