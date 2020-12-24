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Доллар и евро продолжают расти. Российский рубль передумал

24.12.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера все три конкурирующие валюты неожиданно вскарабкались на одну сторону биржевых качелей и торопливо прибавляли вес, подпрыгивали. Наш рубль пропорционально терял. Сегодня он наверняка попробует изменить ситуацию перед выходными. Смотрим, что получится.

Доллар с утра прибавил еще 0,62 копейки. Стоит пока 2,59.

Евро подорожал на 1,58 копейки. Курс — 3,1644. До рекорда (3,1668 за 28 августа) осталось чуть-чуть.

У сотни российских рублей минус 2,52 копейки, курс — 3,4.

В среду доллар прибавил 1,8 копейки, стоил 2,5838. Евро подорожал на 1,23 копейки, до 3,1486. Сотня российских рублей прибавила 1,57 копейки, торговалась по 3,4252.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера все три конкурирующие валюты неожиданно вскарабкались на одну сторону биржевых качелей и торопливо прибавляли вес, подпрыгивали. Наш рубль пропорционально...
 
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