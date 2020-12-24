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На видео сравнили хмыканье Геральта на разных языках (видео)

24.12.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Netflix выпустил забавный ролик, самая интересная часть которого посвящена хмыканью Геральта в сериале «Ведьмак». Причем хмыканью на разных языках: звуки и голос подобны, однако по-чешски у него получается лучше, чем, например, по-немецки. Впрочем, это дело вкуса, кому-то понравится итальянский вариант хмыканья.

А незадолго до этого Netflix порадовала фанатов сериала подборкой фейлов со съемочной площадки.

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Netflix выпустил забавный ролик, самая интересная часть которого посвящена хмыканью Геральта в сериале «Ведьмак». Причем хмыканью на разных языках: звуки и голос...
 
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