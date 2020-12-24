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На видео сравнили хмыканье Геральта на разных языках (видео)
Источник материала: Onliner
Netflix выпустил забавный ролик, самая интересная часть которого посвящена хмыканью Геральта в сериале «Ведьмак». Причем хмыканью на разных языках: звуки и голос подобны, однако по-чешски у него получается лучше, чем, например, по-немецки. Впрочем, это дело вкуса, кому-то понравится итальянский вариант хмыканья.
А незадолго до этого Netflix порадовала фанатов сериала подборкой фейлов со съемочной площадки.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Netflix выпустил забавный ролик, самая интересная часть которого посвящена хмыканью Геральта в сериале «Ведьмак». Причем хмыканью на разных языках: звуки и голос...
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