На видео сравнили хмыканье Геральта на разных языках (видео)

Источник материала: Onliner

Netflix выпустил забавный ролик, самая интересная часть которого посвящена хмыканью Геральта в сериале «Ведьмак». Причем хмыканью на разных языках: звуки и голос подобны, однако по-чешски у него получается лучше, чем, например, по-немецки. Впрочем, это дело вкуса, кому-то понравится итальянский вариант хмыканья.

А незадолго до этого Netflix порадовала фанатов сериала подборкой фейлов со съемочной площадки.