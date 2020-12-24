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Главное, не встретить ее ночью. Зачем в Риге появилась огромная скульптура лисы?

24.12.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Какие только арт-объекты не появляются на улицах городов. Не так давно мы с ужасом и трепетом смотрели в глаза нововоронежской Аленке. Теперь настал черед нового испытания: огромная черная лиса поселилась на стене одного из рижских зданий (точный адрес — Тургенева, 17). Скульптура, выполненная студентом 3-го курса Латвийской академии художеств Александром Мариноха в соавторстве с его отцом, обладает уникальной особенностью — она либо нравится полностью и безоговорочно, либо вызывает отторжение. (А что еще нужно, чтобы через искусство обозначить проблему.)

Гигантская лиса появилась не за один день — ее ваяли в течение нескольких месяцев, поучаствовать в процессе успели сотни волонтеров и защитников животных. «Скульптура „Рожденные свободой“ говорит о том, что ни одно животное не заслуживает жить в клетке. В современном обществе нет места меховой промышленности», — прокомментировала tvnet.lv председатель правления Animal Freedom Катрина Кригере.

Главное, не встретить ее ночью. Зачем в Риге появилась огромная скульптура лисы?

Мех чернобурой лисицы состоит из металлических проволок и конопляного шпагата — гнить и быстро разрушаться не должен. По замыслу авторов и всех причастных скульптура будет находиться на своем месте вплоть до 2027 года.

Издание tvnet.lv уточняет, что в то время, как во многих странах Европы звероводство уже запрещено (по этическим соображениям и соображениям защиты животных), в Латвии продолжают работать зверофермы, на которых разводят около 580 тысяч норок, лисиц и шиншилл для производства меха. А в латвийских зоопарках у каждой лисы в клетке «свободная» площадь меньше квадратного метра.

Главное, не встретить ее ночью. Зачем в Риге появилась огромная скульптура лисы?

 
 
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Какие только арт-объекты не появляются на улицах городов. Не так давно мы с ужасом и трепетом смотрели в глаза нововоронежской Аленке. Теперь настал черед нового...
 
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