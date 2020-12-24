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Главное, не встретить ее ночью. Зачем в Риге появилась огромная скульптура лисы?
Источник материала: Onliner
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Гигантская лиса появилась не за один день — ее ваяли в течение нескольких месяцев, поучаствовать в процессе успели сотни волонтеров и защитников животных. «Скульптура „Рожденные свободой“ говорит о том, что ни одно животное не заслуживает жить в клетке. В современном обществе нет места меховой промышленности», — прокомментировала
Мех чернобурой лисицы состоит из металлических проволок и конопляного шпагата — гнить и быстро разрушаться не должен. По замыслу авторов и всех причастных скульптура будет находиться на своем месте вплоть до 2027 года.
Издание tvnet.lv уточняет, что в то время, как во многих странах Европы звероводство уже запрещено (по этическим соображениям и соображениям защиты животных), в Латвии продолжают работать зверофермы, на которых разводят около 580 тысяч норок, лисиц и шиншилл для производства меха. А в латвийских зоопарках у каждой лисы в клетке «свободная» площадь меньше квадратного метра.
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Какие только арт-объекты не появляются на улицах городов. Не так давно мы с ужасом и трепетом смотрели в глаза нововоронежской Аленке. Теперь настал черед нового...
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