ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси частично снят запрет на торговлю пиротехническими товарами

24.12.2020 10:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси накануне длинных новогодних и рождественских праздников частично сняло запрет на торговлю пиротехническими изделиями.

В частности, постановлением №753 от 23 декабря 2020 года с 24 декабря в стране разрешена оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения I класса опасности: бенгальскими огнями (свечами), хлопушками и тортовыми свечами (фонтанами холодного огня).

Кроме того, 45 предприятиям разрешена продажа пиротехнических изделий технического назначения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси накануне длинных новогодних и рождественских праздников частично сняло запрет на торговлю пиротехническими изделиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро продолжают расти. Российский рубль передумал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика