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Сильный пожар в Витебске: горела бывшая мебельная фабрика – видео
24.12.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Крупный пожар произошел в ночь со среды на четверг в Витебске, об этом рассказали в областном управлении МЧС.
О возгорании бывшего здания мебельной фабрики на улице Академика Павлова спасателям сообщили очевидцы в 2:51.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, здание горело открытым пламенем, кровля уже частично обрушилась. Пожар был оперативно ликвидирован.
В результате огонь частично уничтожил 800 квадратных метров кровли, пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.
Как сообщили в МЧС, здание было построено 40 лет назад и принадлежит ООО "Управляющая компания "Алмаз-Девелопмент".
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Здание было построено 40 лет назад и в настоящее время не использовалось, причину возникновения огня установят эксперты.
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