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Глоба назвал знаки Зодиака, на которые обрушится сказочный успех до конца недели

24.12.2020 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глоба назвал знаки Зодиака, на которые обрушится сказочный успех до конца недели
Фото: pixabay.com
Гороскоп от именитого астролога Павла Глобы подскажет, какие знаки Зодиака ждет успех и сказочное везение до конца текущей недели. Эксперт назвал всего троих представителей зодиакального круга, к которым будет щедро Фортуна, и фартить им будет буквально во всем.

Кто сможет совершить прорыв накануне Нового года, и встретить год белого металлического Быка с чувством выполненного долга, пишет slovofraza.

Скорпион


Ошеломительных успехов Скорпион сможет добиться в деловых переговорах, а также поисках работы. В целом до конца недели вы будете очень харизматичны и обаятельны, люди захотят вам доверять и попадут во власть вашего обаяния. Глоба советует использовать это в любви, работе, делах. Не исключено, что вы закрутите новый роман, и знакомство с перспективой начнется в соцсетях.

Козерог


Представителей этого знака Зодиака ждут огромные успехи до конца недели. Павел Глоба рекомендует проявить максимум воли и быть напористее, чтобы точно стать успешным. Ночные светила на вашей стороне, поэтому Козерогу будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верить в свой успех и не откладывать перспективные дела на потом.

Рыбы


У Рыб ведущей сферой жизни на этой неделе станет любовь. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже в отношениях - подогрейте чувства романтикой. В работе и бизнесе наступит благоприятное время для начала новых дел, но сначала нужно закончить все самое важное. Не торопитесь, чтобы не допустить ошибок.
 
Теги: знакомства
 
 
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Ошеломительных успехов Скорпион сможет добиться в деловых переговорах.
 
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