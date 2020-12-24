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Глоба назвал знаки Зодиака, на которые обрушится сказочный успех до конца недели
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Кто сможет совершить прорыв накануне Нового года, и встретить год белого металлического Быка с чувством выполненного долга, пишет
Скорпион
Ошеломительных успехов Скорпион сможет добиться в деловых переговорах, а также поисках работы. В целом до конца недели вы будете очень харизматичны и обаятельны, люди захотят вам доверять и попадут во власть вашего обаяния. Глоба советует использовать это в любви, работе, делах. Не исключено, что вы закрутите новый роман, и знакомство с перспективой начнется в соцсетях.
Козерог
Представителей этого знака Зодиака ждут огромные успехи до конца недели. Павел Глоба рекомендует проявить максимум воли и быть напористее, чтобы точно стать успешным. Ночные светила на вашей стороне, поэтому Козерогу будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верить в свой успех и не откладывать перспективные дела на потом.
Рыбы
У Рыб ведущей сферой жизни на этой неделе станет любовь. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже в отношениях - подогрейте чувства романтикой. В работе и бизнесе наступит благоприятное время для начала новых дел, но сначала нужно закончить все самое важное. Не торопитесь, чтобы не допустить ошибок.
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Ошеломительных успехов Скорпион сможет добиться в деловых переговорах.
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