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Коллаж: РБК-Украина

Традиции и приметы 25 декабря:

Главные приметы 24 декабря

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День святого Никона: что категорически нельзя делать в эту дату, а что нужно совершить Если необычно громко стрекочут сороки 24 декабря - будет похолодание.

По старинной народной традиции, распространенной на украинских землях еще в языческие времена, 24 декабря наши предки прославляли Солнце и жгли костры, отгоняя разрушительные и недобрые стихии. Интересно, что с приходом христианства в Никонов день осталась традиция читать заговоры для защиты от злых духов и нечисти - верили, что в эту дату бесы и ведьмы особо активны.Никон Сухой был из знатной и богатой семьи, получил хорошее образование, но решил отказаться от наследства и посвятить себя Богу. В 1096 году был схвачен половцами, которые очень жестоко обращались с узником, считая, что за него родственники дадут огромный выкуп. Никона 3 года ежедневно истязали и предавали пыткам.После того, как Никон заявил мучителям, что скоро вернется в монастырь, «хозяин»-половец подумал о подготовке побега и подрезал блаженному сухожилия ног, а также увеличил стражу. Как гласят церковные предания, через 3 дня Никон стал невидимым и небесные силы перенесли его в Киево-Печерский монастырь. Через несколько лет туда пришел бывший обидчик преподобного, и после встречи с беглецом сам крестился и стал послушником.По народным поверьям, в Никонов день буйствуют демоны и злые духи, часто обернувшись смертоносными вьюгами и метелями, и святому молились о заступничестве.По традициям, для защиты от нечисти клали топор в печь острием вверх или около двери острием к ней - чтобы зло не попало в дом.По приметам, если в этот день разобьется горшок, то нечисть смогла пробраться в хату. Говорили, что тогда в семье начнутся ссоры и беды.Верили, что в Никонов день можно обезопасить себя от напастей, если оставить тарелку или горшок с кашей в темном углу в доме, чтобы накормить Домового. После этого нужно было обязательно пораньше лечь спать, а наутро эту посуду закапывали, а еду оставляли птицам.Еще один способ защититься от злых духов и болезней, которые те насылают, это съесть каждому члену семьи по ложке пересоленной и испорченнойкаши.Запрещалось оставлять 24 декабря веники на видном месте в доме - их нужно прятать или закрывать покрывалом. Такая традиция возникла из-за того, что нечисть может залететь в гости, чтобы украсть метлу (на них якобы бесы и духи летали по небу), и заодно напакостить людям.Обычно в этот день без особой нужды из хат не выходили - суеверные боялись, что бесы под снежным покровом и в обличии метели могут схватить человека на улице и держать до самой смерти, а то и вовсе забрать с собой в потусторонний мир.Считалось, что на Никона можно ворожить на свою судьбу и загадывать желания. Для этого заносили в дом ветку яблони, думали о заветной мечте и о будущем возле нее и ставили затем в воду. Говорили, что если яблоня распустится к Рождеству, то желание сбудется, а ели зацветет, то вскоре произойдет счастливое судьбоносное событие.Если на Никона лучи солнца вверх направлены, то скоро придут крепкие морозы; ну а если вниз - жди метель.Если вечером стаи ворон разлетались по небу и не могут найти ночлег, то это сулило бурю.Если необычно громко стрекочут сороки 24 декабря - будет похолодание.Когда в одном дупле дерева собираются несколько белок, тогда ждали скорые лютые морозы.Именины в этот день празднуют – Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.