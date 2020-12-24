Пять популярных вопросов, которые чаще всего задают врачу-онкодерматологу

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Врач-онкодерматолог, маммолог высшей категории Василий Зайцев называет пять самых частых вопросов. Все они — о родинках и рисках развития меланомы.

Василий ЗайцевКандидат медицинских наук, врач- онколог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Кандидат медицинских наук, врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Родимое пятно появляется только в детстве?

Родимое пятно (невус) может возникнуть как у новорожденного, так и у взрослого человека. В первом случае оно будет относиться к врожденным, во втором — к приобретенным. Так вот приобретенные невусы составляют основную массу всех родимых пятен. В возрасте до одного года их появление отмечают лишь у 5% детей, в возрасте 16−17 лет — уже у 95%. В пожилом возрасте часто наблюдается их регресс.

Все родимые пятна опасны?

Опасность родинок связывают с риском возникновения меланомы. Но специалисты считают, что риск озлокачествления невуса максимальный в случае выявления крупных и гигантских образований. Наиболее опасными считаются врожденные родинки, причем большого размера — 1−1,5 см и более.

Надо ли удалять родинки для профилактики?

Удалять все невусы бессмысленно, потому как на самом деле меланома из родинок развивается не так часто. Вердикт об опасности и целесообразности удаления родинок должен вынести врач-онколог после детального изучения родимого пятна.



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Какие изменения родинок самые опасные?

На любые изменения нужно обратить пристальное внимание и не затягивая обратиться к врачу. Изменяться родимые пятна могут из-за ультрафиолета, лучевой нагрузки, беременности и других факторов. Активное изменение невуса в течение 3−6 месяцев, например, он стал увеличиваться, изменил цвет, контуры, у него появились неровные края, он стал плотным, жестким, блестящим, изменился тканевой рисунок — все это повод обратиться к специалисту за консультацией. Изменение цвета родимых пятен у беременных женщин также требует контроля.

Особое внимание необходимо уделить родинкам в зонах постоянной (хронической) травматизации — воротниковая, зона, где постоянно застегивается ремешки, натирают резинки, тесемки. Одна-две травмы невуса — это уже основание для их осмотра.

Как не допустить меланому?

Нужно следить за кожей, постоянно самостоятельно осматривать родинки. При наличии на коже большого количества невусов раз в год следует обследоваться у специалиста.

Выезжающим зимой в солнечные страны необходимо три дня пройти адаптацию и пребывать на солнце не более 15−20 минут в день. Во все дни с 11.00 до 15.00 нужно отдыхать от солнца. Особое внимание следует уделить детям до 10 лет (особенно при наличии у них родимых пятен): для них опасен избыток ультрафиолета. Лучшая одежда в жарких странах — это хлопок, одежда должна быть до лучезапястных суставов, обязателен головной убор, защищающий голову и шею. Не нужно забывать пользоваться фотозащитными кремами. В солярий лучше ходить только после консультации с врачом.