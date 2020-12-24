Покупателем неработающего с 2015 года завода General Motors в России стала Hyundai

Источник материала: Tut.by

Корейский производитель стал новым собственником бывшего завода General Motors в Шушарах, что в окрестностях Санкт-Петербурга. Об этом сообщили представители Hyundai на недавней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности компании в России и СНГ в этом году.





Производство автомобилей на российском предприятии GM прекратилось еще в 2015 году (на заводе выпускались модели под брендами Cadillac, Chevrolet и Opel). Американский автогигант планировал возобновить выпуск машин, но в итоге предприятие до сих пор простаивает без дела. Любопытно, что пару лет назад приобретением завода интересовалось и белорусское ЗАО «Юнисон», но до заключения сделки, в отличие от Hyundai, дело так и не дошло.

Дальнейшие планы относительно предприятия в Шушарах новый владелец обещает раскрыть только летом следующего года. Отметим, что у самой Hyundai также есть собственный завод под Санкт-Петербургом, где в начале года отметили выпуск двухмиллионного автомобиля. Также контрактная сборка моделей корейского бренда осуществляется на предприятии «Автотор» в Калининграде, а осенью 2021 года Hyundai собирается освоить в России производство двигателей.