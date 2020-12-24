ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гинтаутас Мажейкис: Страх Лукашенко растет, в Беларуси возникло двоевластие

24.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Гинтаутас Мажейкис: Страх Лукашенко растет, в Беларуси возникло двоевластие

  • 24.12.2020, 11:07
  • 1,313
Гинтаутас Мажейкис: Страх Лукашенко растет, в Беларуси возникло двоевластие

Диктатор все меньше может полагаться на имеющийся у него силовой аппарат.

Привлечение узурпатором Лукашенко российской Национальной гвардии вряд ли сможет переломить тупиковую для него ситуацию, — такую оценку политическим событиям в Беларуси на страницах LRT (перевод — eurotopics.net) дает политолог Гинтаутас Мажейкис.

«Соглашение (между Росгвардией и МВД Беларуси — ред.) свидетельствует о том, что страх Лукашенко растет, а аппарат подавления устал и нуждается в подкреплении.

Лукашенко все меньше может полагаться на имеющийся у него аппарат подавления; утечки информации происходят все чаще. Признаки усталости наблюдаются в экономике, за границей, среди заключенных и их тюремщиков, а также в СМИ. ... Возникла диархия [своего рода двоевластие]», — заключает политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктатор все меньше может полагаться на имеющийся у него силовой аппарат.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять популярных вопросов, которые чаще всего задают врачу-онкодерматологу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика