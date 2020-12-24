Источник материала: Хартия'97

Гинтаутас Мажейкис: Страх Лукашенко растет, в Беларуси возникло двоевластие 24.12.2020, 11:07

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Диктатор все меньше может полагаться на имеющийся у него силовой аппарат.

Привлечение узурпатором Лукашенко российской Национальной гвардии вряд ли сможет переломить тупиковую для него ситуацию, — такую оценку политическим событиям в Беларуси на страницах LRT (перевод — eurotopics.net ) дает политолог Гинтаутас Мажейкис.

«Соглашение (между Росгвардией и МВД Беларуси — ред.) свидетельствует о том, что страх Лукашенко растет, а аппарат подавления устал и нуждается в подкреплении.

Лукашенко все меньше может полагаться на имеющийся у него аппарат подавления; утечки информации происходят все чаще. Признаки усталости наблюдаются в экономике, за границей, среди заключенных и их тюремщиков, а также в СМИ. ... Возникла диархия [своего рода двоевластие]», — заключает политолог.

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