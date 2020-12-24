Источник материала: Хартия'97

Минская Чижовка вышла на акцию солидарности 24.12.2020, 10:59

Жители района намерены протестовать до победы над режимом и освобождения всех смелых белорусов.

Жители минской Чижовки поддержали политзаключенного Николая Дедка, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Мы будем выходить до тех пор ,пока каждый политзаключенный не будет на свободе, - заявили минчане. - Жыве Беларусь!».

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