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Минская Чижовка вышла на акцию солидарности

24.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минская Чижовка вышла на акцию солидарности

  • 24.12.2020, 10:59
Минская Чижовка вышла на акцию солидарности

Жители района намерены протестовать до победы над режимом и освобождения всех смелых белорусов.

Жители минской Чижовки поддержали политзаключенного Николая Дедка, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы будем выходить до тех пор ,пока каждый политзаключенный не будет на свободе, - заявили минчане. - Жыве Беларусь!».

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Жители района намерены протестовать до победы над режимом и освобождения всех смелых белорусов.
 
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