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Минская Чижовка вышла на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минская Чижовка вышла на акцию солидарности
Жители района намерены протестовать до победы над режимом и освобождения всех смелых белорусов.
Жители минской Чижовки поддержали политзаключенного Николая Дедка, сообщает телеграм-канал
«Мы будем выходить до тех пор ,пока каждый политзаключенный не будет на свободе, - заявили минчане. - Жыве Беларусь!».
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Жители района намерены протестовать до победы над режимом и освобождения всех смелых белорусов.
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