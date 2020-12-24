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Власти РБ списали двум предприятиям просроченные проценты по кредитам на 13,7 млн. рублей

24.12.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси вновь использует проверенные инструменты девальвационной модели экономики для одновременного обнуления токсичных долгов предприятий перед банками.

Постановлением Совмина №755 от 23 декабря 2020 года предусмотрены списания просроченных процентов, штрафов и пени по кредитам двух предприятий перед Белагропромбанком.

В частности, с ОАО «Полесье» списывается задолженность перед банком по оплате процентов и пеней на общую сумму 5,7 млн. рублей по 22 кредитным договорам. Вместо денег Белагропромбанк получит «мегаликвидные» 228 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 25 рублей.

Еще с одного флагмана белорусской промышленности, ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» списывается задолженность по оплате просроченных процентов на общую сумму 7 936 476,51 рубля по 15 кредитным договорам.

Вместо денег ОАО «Светлогорский ЦКК» передаст в собственность Белагропромбанка 793 647 651 акцию дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 7 936 476,51 рубля.

 
 
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Правительство Беларуси вновь использует проверенные инструменты девальвационной модели экономики для одновременного обнуления токсичных долгов предприятий...
 
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