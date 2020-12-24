Елисеев: В международных организациях будут смеяться в ответ на жалобы белорусских властей

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев – о попытках официального Минска пожаловаться на санкции.





– Белорусские чиновники, которые стократ нарушили все возможные национальные и международные нормы, начали взывать к каким-то международным судам и авторитетным организациям по поводу вводимых санкций, – пишет Елисеев.

Он напомнил, что в начале декабря Александр Лукашенко возмутился санкциями со стороны Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что власти предпринимали репрессии в отношении спортсменов. Глава Беларуси заявил, что «нам надо нам обратиться в суд».

Теперь руководство ФПБ заявило, что будет обращаться в Международную организацию труда (МОТ) по поводу нарушения Евросоюзом прав трудящихся Беларуси – путем введения экономических санкций против отдельных отечественных предприятий.

– Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд, – считает заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Елисеев по этому поводу отмечает:

– Та самая Манкевич, которая несколько месяцев назад с серьезным видом рассказывала, что в Беларуси безработица составляет 0,2%. Белорусские власти долгие годы плюют на целый ворох конвенций этой самой МОТ в связи с разнообразными репрессиями против независимых профсоюзов и работников.

Этот самый МОТ из года в год издает длинные доклады с перечнем нарушений, которые Минск никогда не собирался исправлять. А в сентябре генеральный директор МОТ присылал письмо Лукашенко с призывом прекратить репрессии в отношении работников и активистов профсоюзов. Естественно, это письмо Минск проигнорировал.

И вот теперь они собрались пожаловаться МОТ на санкции ЕС, которые (на минуточку!) были введены, потому что белорусские власти дошли уже до того, что совершили одно из самых серьезных нарушений международного права – преступления против человечности.

Ничего кроме смеха у чиновников МОТ такие жалобы и жалобщики вызвать не могут.

Аналитик о награждении орденами Караника и его преемника: «Это верх цинизма и величайший абсурд»