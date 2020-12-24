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«В связи с массовыми задержаниями и увольнениями коллег и продолжающимся насилием»

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Рабочие продолжают присоединяться к Общенациональной забастовке.

На этой неделе в стачку ушли сотрудники трех предприятий.

Регулировщик скорости движения вагонов Василий Лобус десять лет отработал на станции Жлобин.

«В связи с массовыми задержаниями и увольнениями коллег и продолжающимся насилием»

Железнодорожник требует прекратить насилие над мирными гражданами Беларуси, отпустить на свободу всех политзаключенных, наказать всех виновных в избиениях и репрессиях над мирными гражданами и назначить новые честные выборы.

Ряды общенациональной стачки пополнил горный мастер ОАО «Трест Шахтоспецстрой» из Солигорска Алексей Гирас.

«В связи с массовыми задержаниями и увольнениями коллег и продолжающимся насилием»

— В связи с массовыми задержаниями и увольнениями работников ОАО «Гродно Азот», продолжающимися правовым дефолтом и насилием по отношению к мирным гражданам, уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко так и не заведено, — объяснил причину, по которой не смог больше работать мастер цеха по ремонту технологического оборудования ОАО «Гродно Азот» Максим Холодный.

«В связи с массовыми задержаниями и увольнениями коллег и продолжающимся насилием»

 
Теги: Гродно
 
 
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Рабочие продолжают присоединяться к Общенациональной забастовке.
 
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