Работа для всех: единый центр занятости открыли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли единый центр занятости. Соискателям и работодателям будет проще искать друг друга благодаря общей базе. Какие профессии сейчас самые востребованные, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Наталья может приготовить десятки видов кофе, разбирается в сортах напитка и его ароматах. Считает свою работу творческой. Девушка пыталась трудиться по специальности – педагогом. Затем окончила курсы мастера по маникюру, но выбрала профессию бариста.

«Из множества профессий , на которые можно устроиться через центр занятости, для людей с инвалидностью эта – одна из тех, где можно социализироваться, прокачать свои навыки в профессии и осуществить личностный рост», – указала бариста Наталья Астанина.

Сегодня самый быстрый способ найти работу – обратиться в Центр занятости населения. Раньше филиалы были разбросаны по разным районам столицы. Теперь создали единый. Здесь есть колл-центр, проводят ярмарки вакансий. Вся база нанимателей – в одном месте. Новое оборудование упрощает поиск.

«Это дистанционная работа, дистанционное информирование посредством каких-то онлайн, новых, IT-технологий. Мы попытаемся свести максимально нанимателя и соискателя», – рассказала заместитель начальника отдела управления занятости Мингорисполкома Татьяна Подливальчева.

Помогают с трудоустройством по-разному. Если безработный желает открыть собственное дело, можно обратиться за субсидией. Для этого понадобится бизнес-план. А если ни одна из предложенных вакансий не подходит, отправят на обучение. В одном из лицеев города организовали курсы переподготовки. Занятия длятся всего три месяца.

«Повышение в институтах и других заведениях – это время. А вот благодаря таким курсам возможно найти сразу новую специальность и устроиться на работу», – отметил минчанин Дмитрий Чернушевич.

Минимум теории, максимум практики. Специалистов готовят разных – от плиточников до цветоводов. В каждом кабинете установлены тренажеры, если нужно осваивать профессию и практиковаться одновременно. Каждый год списки специальностей обновляют.

«Это реставратор декоративных штукатурок, лепных изделий, это электромеханик и водитель, такая интеграция сегодня появилась. Мы исходим из того, что требуется на предприятиях», – указал замдиректора Минского государственного профессионального лицея Андрей Ермолик.

Рабочие специальности в Минске – самые востребованные. Даже в пандемию спрос не упал. С начала месяца в столице появилось более 17 тысяч вакансий. Это четверть от общего числа по стране.