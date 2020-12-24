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Еще не официльно: Милевский перейдет в украинский "Минай"

24.12.2020 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший футболист брестского «Динамо» Артем Милевский перейдет в украинский «Минай».



Об этом намекнул в своем Telegram-канале журналист Николай Ходасевич.

В минувшем сезоне 35-летний игрок провел за брестский клуб 27 игр в чемпионате, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Отметим, что «Минай» занимает 11-е место в УПЛ.
 
 
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Бывший футболист брестского «Динамо» Артем Милевский перейдет в украинский «Минай».
 
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