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Еще не официльно: Милевский перейдет в украинский "Минай"
Источник материала: Партизан
Бывший футболист брестского «Динамо» Артем Милевский перейдет в украинский «Минай».
Об этом намекнул в своем Telegram-канале журналист Николай Ходасевич.
В минувшем сезоне 35-летний игрок провел за брестский клуб 27 игр в чемпионате, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Отметим, что «Минай» занимает 11-е место в УПЛ.
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Бывший футболист брестского «Динамо» Артем Милевский перейдет в украинский «Минай».
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